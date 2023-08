Mind más miatt szép

Mivel az élővirágok nagyon gyorsan elvirulnak, a dáliákat szállító hűtőkamion csak augusztus 18-án érkezik Hollandiából.

Ezekkel majd csak augusztus 19-én, a reggeli órákban kezdünk majd el dolgozni. Mivel több százezer virágfejről van szó, 100-150 ember teszi majd fel őket egymást váltva, míg a virágosok is utolsó nap kötik meg a kompozíciókat

– magyarázza a hegesztés, kalapálás, fúrás-faragás morajában. Megkérdeztük, de kiemelni közülük egyet sem tud, merthogy virágosként és kivitelezőként is azt látja, mindegyik kocsi különleges valamiért. Van, ami a monumentalitásában különbözik, és van, amelyik például abban, hogy kizárólag élővirágok díszítik. A szárazvirág-kötészet szempontjából az Esztergomnak készülő Szent koronát említi meg. – Ennél a munkánál a díszítéseket teljesen az alapoktól kellett elkezdenünk, emellett a méretezése is más azért, hogy szállítható legyen – mondja.

Ez a kompozíció a szakember sokéves tapasztalata szerint az ikonok és a díszek miatt is nagyon aprólékos munkát igényel, erre is figyelnünk kell, mivel a Szent korona végül nemcsak a karnevál, hanem az egész ország kincse lesz majd augusztus 20-án.

– Mindig van olyan, amelyik plusz feladatot és kreativitást kíván meg, az pedig, hogy majd a közönségnek és a zsűrinek melyik tetszik legjobban, nem feltétlenül egyezik a mi ízlésünkkel. Más szemmel látjuk őket – jegyzi meg.

Forrás: Kiss Annamarie

Csokornyi segítséggel

Tamás nemcsak elégedett, hanem büszke is a csapatmunkára. A segítő kezeket ezekben a hetekben nyári munkában tevékenykedő fiatalok nyújtják. Mindig vannak új és régi diákok is, és azoknak az egyetemistáknak, akik már irányítanak, Tamás virágkötőként már „csak” megadja az instrukciókat. Minden évben jó csapat, és az utolsó napokban sem kell senkit kérni, hogy segítsenek, sőt, az utolsó napi díszítésre általában a cégek önkéntesekei és családjaik is eljönnek.

Hangsúlyozza, hogy a látszat ellenére mindez nem, buli, hanem kemény, de jó hangulatú munka, melynek gyümölcse, hogy huszadikán nagyon sok embernek okoznak örömöt.

Ebben az időszakban még naponta hét-nyolc órákat dolgoznak együtt, vezetőjük, Tamás viszont az utolsó napokban szinte alig alszik, és ha mégis, álmában is virágok jelennek meg.

Csaknem húsz éve a hangárban

Tamás 2004 óta vesz részt a Virágkarnevál előkészületeiben, 2008 óta generálkivitelezőként. Több mint száz virágkocsi áll mögötte, de bevallja, eleinte nem gondolta, hogy ekkora szerelem lesz belőle. Mára ő és a családja is hozzászokott, hogy nem tudnak nagy nyaralásokra menni, szintén kihívást jelent a hőség, mivel a legmelegebb napokon a hangárban a hőmérséklet akár a negyven fokot is eléri. Mégsem panaszkodnak, inkább abban reménykednek, hogy elkerüli a karnevált az a zivatar, ami hét évvel ezelőtt félig-meddig el is mosta a pompás felvonulást.

Forrás: Kiss Annamarie

Hogy mi az igazán nagy siker a debreceni virágkocsi-készítő és csapata számára? Két ilyen pillanat is van – tudjuk meg Gulyás Tamástól. Az egyik, amikor az autók Szent István napjának hajnalán úgy hagyják el a műhelyt, hogy igazán szépek a díszítendő felületek, és összeállt a kompozíció. És mivel minden évben végig megy a karneváli menetben, a virágkocsikat a Nagytemplom előtt is megcsodálja.

Azt mondja, ott a fények miatt is teljesen más hatásuk van, mint a hangárban, a várva várt hatást azonban évről évre a tribün alsó soraiban ülő közönség, és az utcán álldogáló gyerekek arcát figyelve várja.