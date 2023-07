Már javában készülnek a sok méter magas virágkompozíciók, melyekben a karneváli kocsik díszeiként gyönyörködhetnek a látogatók az államalapítás ünnepén. Az 57. Debreceni Virágkarnevál idén augusztus 14. és 20. között várja majd a látogatókat, a programsorozat részleteiről július 25-én a Nagyerdei Víztorony kiállítóterében számolt be Papp László polgármester és Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője.

Elhangzott: már most több mint 1500 karneváli táncos, zenész és akrobata készül az évtizedek óta hatalmas népszerűségnek örvendő Debreceni Virágkarneválra. A háttéttérben több mint négyezer ember dolgozik azon, hogy az egyhetes programkavalkád hazánk egyik leglátványosabb fesztiválja lehessen.

A fenntarthatóság is helyet kap

– Idén 12 plusz egy virágkocsi készül el a Debreceni Virágkarneválra – ismertette Papp László. A polgármester kifejtette, a virágkocsik egyike a már megszokott módon, a felvezető, a Szent Korona virágból alkotott képét megjelenítő kompozíció lesz.

Virágkocsit indít a Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred, az idén 50 éves Hortobágyi Nemzeti Park, a Kodály Filharmónia Debrecen, a Tranzit Csoport, a Fórum Debrecen, a TEVA, a Magyar Posta, a BMW Group Gyár Debrecen, a Richter Gedeon és a Debreceni Szakképzési Centrum, valamint szintén már hagyománynak számít Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsija, ami most is látható lesz a karneváli menetben

– sorolta a polgármester, hozzátéve, hogy ezen kívül plusz egy kompozíció elkészül, mégpedig Debrecen és Esztergom közös virágkocsija, melyet azonban nem hoznak el a cívisvárosba, az Esztergomban marad augusztus 20-án.

Papp László beszélt arról is, hogy a karneváli menetet összesen 37 különböző csoport kíséri majd, a hazai táncosok mellett színesítik a felvonulást Kínából, Indiából, Horvátországból, Szerbiából és Spanyolországból, Németországból és Ausztriából, továbbá Olaszországból és Brazíliából érkező táncosok.

A sajtótájékoztatón a polgármester kiemelte: az elmúlt évekhez hasonlóan a Debreceni Virágkarneválon 2023-ban is helyet kap a fenntarthatóság, így kormányzati támogatás mellett ebben az évben összesen hat elektromos virágkocsi vonul majd végig a menetben.

Ezen túlmenőn idén egy teljesen új, jótékony kezdeményezés is helyet kap a karneválon, mégpedig a Debreceni Karitatív Testület közreműködésével. Papp László elmondta, hogy a városszerte felállított lelátók egyikére idén nem lehet majd jegyet váltani, mert azt a hátrányos helyzetű gyermekeknek ingyenesen biztosítják majd.

Könnyű- és komolyzene, no meg tradíciók

Az egyhetes programkavalkád részleteiről Mészáros Réka ügyvezető beszélt. Elmondta, hogy a karneváli programok sora augusztus 14-én, hétfőn veszi kezdetét.

A Kossuth téren idén is több ingyenes koncert biztosítja majd a jó hangulatot, a cívisek városába látogat több hazai sztárfellépő, mint a Wellhello, a Szabó Balázs és Bandája és a Follow The Flow. Augusztus 20-án Boban Markovic ad koncertet a Debreceni Református Nagytemplom lábánál, ezt az előadást utcabál követi majd.

Mészáros Réka kiemelte: a komolyzene és a tradíciók kedvelőinek is kedveznek, hiszen augusztus 14-én a Hungarikum Gála, míg másnap, augusztus 15-én a 100 éves Kodály Filharmonikusok muzsikája tölti majd be a Kossuth teret. Augusztus 17-én az idén 70 éves Hajdú Táncegyüttes nagyszabású színpadi előadását nézheti meg a közönség szintén a főtéren.

A legkisebbek virágkarneválja sem marad el, augusztus 17-én rajtol a Galiba Gyermekfesztivál, mely az idén 65 éves Vidámparkba hívogatja a családokat. A kézműves manufaktúrák szerelmeseit várja majd a Nagyerdei Sörkert, Beer by Lake elnevezésű esemény, ahol az ízletes sörkülönlegességek mellett tematikus programok, előadások, séták és workshopok teszik izgalmassá a karneváli hetet.

Tánc is, virág is lesz

Aki szerint karneváli hét nincsen táncosok nélkül, megnyugodhat, most is felpezsdítik a város utcáit a Táncol a város elnevezésű nyári flash-mob buli résztvevői. Aki pedig inkább a virágokat éltetné, annak sem kell csüggednie, a szervezők most is elhozzák a Botanica Expo-t és a II. Nemzetközi Virágkötészeti Versenyt.

Nem kérdés tehát, ennyi izgalmas és pezsgő program mellett nem lehet unatkozni, Debrecen karneváli lázban ég majd, miközben ezerszín virágba borul, na és fénybe! A Night Ride éjszakai kerékpáros felvonulás résztvevői idén is minden bizonnyal világosságot hoznak az éj közepén a villogó fényekkel felszerelt biciklijeikkel.

Az ügyvezető elmondta, hogy ebben az évben újdonságként szerepel majd a programok sorában a BMW iFACTORY Karrier Sziget, ez a program a Dósa nádor téren várja majd a látogatókat a Debreceni Szakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem közreműködésével. Hozzátette, a Bényi Galéria négy, izgalmas képzőművészeti fókuszú programmal járul hozzá a karneváli héthez. A Csapó utcán kap helyet a 41. Magyar Sajtó Kiállítás anyaga, a Kölcsey Központban lesz látható a Budapest Illusztrációs Fesztivál és a Varázslatos Magyarország tárlata, továbbá a Déri téren várja majd a vendégeket az Impressziók – kép, zene, tánc című crossover produkció.

– Azt tűztük ki célul, hogy a Virágkarnevál ideje alatt minél színesebbé tudjuk tenni a várost, és minél több növénykompozíció jelenjen meg, így a felvonuló kocsik mellett Debrecen különböző közterein meglepetésszerű virágkompozíciók jelennek meg, továbbá két virágos megállóval is készülünk – ismertette Mészáros Réka.

A karneváli programkavalkád mellett számos más sportesemény, előadás, játékok és kulturális események várják a cívisvárosba látogatókat augusztus harmadik hetében. A virágkocsik csak augusztus 20-án lesznek láthatóak teljes számban, a karneváli felvonulást követően oldtimer kiállítással egybekötött Virágkocsi Korzón nézhetik meg azokat az érdeklődők.