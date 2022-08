Két év koronavírus-járvánnyal terhelt időszak után, újra régi pompájában térhetett vissza Debrecen egyik legismertebb eseménye, a Debreceni Virágkarnevál. Augusztus 15. és 21. között a város több pontján különböző kulturális, zenei, sport- és gasztronómiai programmal várták az érdeklődőket a szervezők.

A hagyományos karneváli felvonuláson pedig 13 virágkocsit kísért több mint kétezer hazai és külföldi táncos.

– Szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk az egész hét folyamán, így minden tervezett programot meg tudtunk valósítani. Nagy sikerrel lezajlott a felvonulás, a lelátók férőhelyei már a rendezvény előtt hetekkel elkeltek – fogalmazott megkeresésünkre Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetője. A Kossuth téri koncertekkel kapcsolatosan kifejtette, hogy igyekeztek a zenei stílusok széles palettájából választani, hogy minél több korosztály számára tudjanak fellépővel szolgálni. Jól sikerült emellett a Beer by Lake is, amelyen 36 kiállító sok hazai és nemzetközi sörkülönlegességgel várta az érdeklődőket.

– Amiben a jövőben szeretnénk fejlődni, az a virágkocsik kivitelezése, illetve a járművek lecserélése elektromos meghajtású modellekre. Valamint az elindított Virágos város programot tovább erősíteni, még több vállalkozást, szervezetet és közterületet bevonni – tette hozzá.

A debreceniek számára is fontos a karnevál

– A város turizmusa szempontjából a legfontosabb esemény a virágkarnevál. Természetesen jelentős minden kulturális és sportesemény is, de a turisztikai programjaink koronáját ez rendezvény jelenti – fogalmazott a Haon kérdésére Széles Diána, Debrecen turisztikáért felelős alpolgármestere. Mint kifejtette, az elmúlt két év alatt az eseményturizmus is jelentősen visszaesett. Ebből a szempontból az idei karnevál különlegessége többek között az volt, hogy újra felvonulhattak a virágkocsik. – Ez nemcsak a turizmus szempontjából, de a debreceni gyerekek, csoport számára is fontos volt, mivel ismét be tudtak mutatkozni, hiszen ez róluk is – emelte ki a városvezető. Elmondta azt is, hogy tudatos koncepció volt, hogy gyakorlatilag ne csak a főtéren legyen minden program, hanem a Békás-tó és a Nagyerdő környékén is. Örömteli tapasztalat, hogy így is mindenhol sokan voltak, de mégsem volt élhetetlen egy esemény sem a nagyon nagy tömeg miatt.

Széles Diána kiemelte: a turizmus szempontjából mindig is legfelkapottabb, legjövedelmezőbb időszak az augusztus, amely idén sem alakult másképp. A szűk egy hónapja átadott Sziget-kék játszóparkban pedig eddig több mint 45 ezren fordultak meg.

– A Visit Debrecenen keresztül párhuzamosan erősítjük a hazai és külföldi marketingünket, mert, ha például a koronavírus mégis megtépázza a nemzetközi turisztikai piacot, akkor a belföldivel mi még bőven a felszínen tudunk maradni. A programjainkat pedig igyekszünk úgy szervezni, hogy azok kiegészítsék, segítsék egymást – mutatott rá az alpolgármester utalva arra, hogy a Kossuth téri karneváli lelátók egy nap alatt átalakultak a kedden kezdődő FIBA 3X3 kosárlabda világbajnokság színhelyévé.

Bekecs Sándor