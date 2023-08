Minden néző számít

A Feeling vezetője kiemelte, hogy a felkészüléskor több szempontból is szem előtt tartják a közönség igényeit. – Arra is odafigyelünk, hogy ha csak tíz néző áll a karneváli menet bizonyos útszakaszán, ők is a maximális élményben részesülhessenek. Az Egyetem sugárúton idén több tribünt állítottak fel az eddigieknél, itt is minden helyen bemutatják a koreográfiát, és lesz, ahol rövidített verzióval készülnek. A Feeling táncosai számára ez a hét még a teljes felkészülésé, augusztus 14-től azonban a délelőtti gyakorlások után kezdődnek a karneváli hét fellépései, így az egész éves munkájukból Debrecen több pontján nyerhet betekintést a közönség.

A legkisebb felvonuló négyéves, a kicsik táborát sok ötéves kislány erősíti, és természetesen ott lesz közöttük Takács Szofi is, az együttes nyolcesztendős világbajnoka.

(Szofit egyébként nemcsak augusztus 20-án, hanem az azt megelőző karneváli programok között is megcsodálhatjuk táncostársaival.) A jövő héten feltűnnek majd a Nagyerdőn, a Sörkertben, a Batthyány és a Csapó utcán, a Galiba Fesztiválon, a Baltazár Dezső téren, majd augusztus 21-én többedmagukkal képviselik majd Nagyváradon a Virágkarnevált, Debrecent, sőt, egész Magyarországot.

Közben a Feelinges lányok mind a helyükre álltak, ízelítőt is kaptunk a produkcióból, de a kulisszatitkokat meghagyva a profi csapatnak annyit előzetesen elárulhatunk: ahogy már megszokhattuk, a Feeling idén is nagyot szól majd a Virágkarneválon.

Várják új tagjaikat

A Feeling csapata hároméves kortól várja új táncosait, a beiratkozás részleteiről a Táncegyesület honlapján és közösség oldalán lehet tájékozódni. Húsz éve egy szeptemberi napon tíz hölgy összefogásával indult el az egyesület – idéztük fel a 2022-es jubileumi gála alkalmából. Egy aprócska tornaterem adott otthont akkor a ritmus szerelmeseinek a Mikerpércsi úton. Kezdetben botot forgattak a lányok: tradicionális mazsorett jelentette a fő profilt, az évek alatt azonban a showtánc világa felé is nyitottá vált az újabb és újabb tagokkal bővülő csoport. Húsz év alatt a kezdeti tíz kétszáznál is többre nőtt. Az évtizedek alatt több ezer táncost nevelt ki az egyesület. A jelentkezők arányával pedig az elismerés és a hírnév is egyre csak gyarapodott. A debreceni táncosokat nemcsak a cívisváros, hanem az egész ország megismerhette. Sőt! A Debreceni Virágkarnevál állandó résztvevőiként több külföldi csoporttal alakíthattak ki kapcsolatot, és az elmúlt időszakban több nemzetközi versenyen is bemutatkoztak az alföldi lányok – olvasható a Haon szeptemberi beszámolójában.