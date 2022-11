Szívvel-lélekkel: ez a kulcs

Húsz év ide vagy oda, szombaton este mérhetetlen izgalom feszítette a Kölcsey Központ tereit. Kicsik és nagyok még az utolsó pillanatokban is a lépéseket gyakorolták a színfalak mögött, ahol Takács-Pántya Barbarát, az egyesület vezetőjét a kezdés előtti percekben csíptük el néhány szóra. – Izgatott és meghatott vagyok. Elmondhatom, hogy minden gyerekkel sajátos kapcsolatunk alakult ki. Ha összetalálkozunk egy-egy néhai tagunkkal az utcán, mindig örömmel váltunk néhány szót, és mindig jó szívvel emlékezünk a régi, közösen töltött időkre – mondta el. Amikor a sikerük titkáról kérdeztem, gondolkodás nélkül vágta rá: szívvel-lélekkel csinálják. – A gyerekekért vagyunk. A tanárok és én is. Megpróbáljuk belőlük a legjobbat kihozni. Az órákon amit kell, megkövetelünk, de a hangulat mindig nagyon jó. Szeretjük a táncosainkat, és a gyerekek is szeretik egymást, barátságokat kötnek, és a versenyeken is támogatják egymást. Úgy gondolom, hogy csapatépítő közösség alakult – osztotta meg. Mint mondta, a folyamatos sikerekért a vezetők, és a tanárok a világ igényeire is figyelnek, a koreográfiákat és a stílust is annak megfelelően alakítják.

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere

Valódi közösség, család alakult

A gálaesten résztvevőket Széles Diána, Debrecen alpolgármestere köszöntötte. Rámutatott: egy tánccsoportot húsz évig működtetni óriási energiabefektetés, és csak akkor működhet, ha valódi közösség formálódik a tagokból. Elismerését fejezte ki a Pántya család felé, akik példamutató módon vezetik ezt a közösséget. Hozzátette ugyanakkor, hogy a szülők támogatása, kitartása nélkül nem működhetne a csapat. Végül köszönetet mondott a város nevében, hogy egy erős együttműködés alakult ki a kultúrában, és azért is, hogy a Feeling évek óta jó hírét viszi Debrecennek. Az alpolgármester végül az önkormányzat elismerő oklevelét adta át az egyesület vezetőjének.

A jubileumi eseményen a Feeling család vehetett részt. Az egyesület valamennyi tánccsoportja bemutatkozott, az egyórás előadásban 12 csoport állt a színpadra. A legkisebbek mellett az a tíz hölgy is reflektorfényt kapott, akik húsz éve, a megalakulás pillanataiban az első koreográfiákat ropták a közönségnek.

