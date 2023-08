Figyelembe kell venni, hogy a város gazdasági növekedésével együtt növekedhet a Debrecenben ellátandó gyerekek száma. A több munkahely magával hozhatja, hogy több bölcsődei, óvodai férőhelyre van szükség. Ez most kezelhető, de Debrecen fejlesztési politikájában van jelentősége ennek a kérdésnek. Ezért is építettünk új óvodát a Tócóvölgyben, és most mellett új bölcsőde is épül. Józsán a római katolikusok építettek új óvodát.