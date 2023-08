Látványos, interaktív és egyedülálló módon érzékelhető is lesz a Teva Gyógyszergyár Zrt. idei virágkocsija, amelyet a gyógyszergyártóra jellemző innovatív megoldások tesznek igazán különlegessé. A Teva egy gyógynövényekkel teli, varázslatos erdő látványát, hangulatát és illatát hozza el a 2023-as felvonulásra. A virágkocsira megálmodott illatkompozíciót a Debreceni Bor- és Jazznapokon mutatta be a cég a nagyközönségnek. A testi-lelki feltöltődés csodás helyszínéül szolgáló programon a Teva Teraszt felkereső látogatók elsőként ismerhették meg a virágkarneválra összeállított illatot - olvasható a gyár közleményében.

Ahogy Debrecen életének szerves részévé vált évtizedek alatt a Teva, úgy lett a város világhírű virágkarneváljának is elmaradhatatlan szereplője, ahol évről évre saját virágkocsival vesz részt a gyógyszergyár. De nemcsak a hagyománnyá vált részvétel jelenti az állandóságot, hanem az is, hogy a Teva kompozíciójának minden évben fontos mondanivalója van, és miként a mindennapokban, úgy virágkocsija megálmodásánál is innovatív megoldásokra törekszik.

Az idei virágkocsi egy varázslatos, gyógynövényekkel teli erdőt idéz meg, mellyel a Teva két fontos üzenetet fogalmaz meg. Egyrészt a természet megóvásának fontosságát emeli ki, másrészt visszanyúl a gyógyítás gyökereihez is, melyben a gyógynövények már a korai időszaktól kezdődően napjainkig fontos szerepet kapnak.

A varázslatos erdőben felbukkan Bagoly Benő, a Teva „Legyünk ökofrankók!” nevű, a környezettudatosságot és az egészséges életmódot népszerűsítő programjának arca is. A szemet gyönyörködtető virágkocsi hangulatát pitypang, kamilla, kasvirág, levendula, zsálya teszi teljessé. A gyógynövények között helyet kap a virágerdőben a máriatövis és a csipkebogyó is, melyek egyes Teva-készítményekben is megtalálhatók.

A Teva idén sem csak a látványra összpontosított, az interaktív virágkocsin a látogatók sétálhatnak is egyet a „virágerdőben”. Az igazi újdonságot pedig az jelenti, hogy a virágkompozíció egy újabb érzékszervre hat: egy szakértő által kifejlesztett megoldásnak köszönhetően varázslatos erdőillat lengi be az alkotást.