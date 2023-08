Nem volt szabad szálláshely a városban

Hétfőn az elmúlt napok eredményeiről kérdezte meg a Haon Mészáros Rékát, a felelős Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetőjét. Elmondta: a tavalyi számokat jelentősen növelték mind a beutazók arányát tekintve, mind az egyes rendezvényeken való részvétel számában. Ismertette, hogy a vendégéjszakák száma igen magas volt, gyakorlatilag nem volt szabad szálláshely a karnevál idején a városban. – Kedvező volt az időjárás, valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a szabadtéri rendezvényeink óriási népszerűségnek örvendhettek. A tavaly elindított Nagyerdei Sörkert | Beer by Lake című eseményen pénteken – a legnépszerűbbnek bizonyuló napon – 7 ezer ember volt kint a Nagyerdőn. Nagyon jól sikerültek a képzőművészeti kiállításaink és a művészeti programok is, de a Kossuth téren tartott ingyenes koncerteken is óriási tömegek jelentek meg. Örömmel mondhatjuk, hogy a vasárnapi karneváli felvonulás sikerrel zajlott, és azt láttuk, hogy a felvonulás utáni Virágkocsi Korzón is megnövekedett az érdeklődés a korábbi évekhez képest – sorolta.