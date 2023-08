Egész héten várja a finom italok és a jó zenék kedvelőit a Nagyerdei Sörkert – Beer by Lake a Debreceni Virágkarnevál részeként, a Békás-tónál. Az országos szinten is jelentős sörgasztronómiai esemény a hazai, minőségi sörfogyasztást és a kulturált szórakozást népszerűsíti. A rendezvényen megjelennek a kisüzemi sörfőzdék, a hazai kedvelt márkák és a külföldi sörházak kínálatai is.