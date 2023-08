Sokfelől érkeztek a városba

Helyiek, a környező településen élők és még az országhatáron túlról érkezők is megfordultak a korzón. Családok, idősek és fiatalok egyaránt kíváncsiak voltak az idei kompozíciókra. A Stadion lábánál kapott helyet a karneváli felvonulást indító, a Szent koronát ábrázoló virágkocsi, a többit a Nagyerdei körúton állították ki. A idei karneváli menetben kocsit indított a Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred, az 50 éves Hortobágyi Nemzeti Park, a 100 éves Kodály Filharmónia Debrecen, a Tranzit Csoport, a Fórum Debrecen, a TEVA, a Magyar Posta, a BMW Group Gyár Debrecen, a Richter Gedeon és a Debreceni Szakképzési Centrum, továbbá láthatta a közönség Debrecen és Nagyvárad közös kocsiját is. A sokadalmat és a messze nyúló korzót csak a megfáradt kisgyerekek lábai vették be nehezen, de ahogy hallottuk, őket fagyival egyhamar további nézelődésre csalta a lelkes édesanya.

A korzón váltottunk néhány szót a Hajdúböszörményből érkezett Hortó Jánosnéval, aki férjével, lányával és unokájával, Sanyikával vette sorra a virágóriásokat. Az asszony elmondta, hogy szinte minden évben ellátogatnak a Debreceni Virágkarneválra, hiszen nagyon szeretik az esemény hangulatát, sőt, még egy saját emléket is megosztott velünk.

Már kisgyermek korom óta eljövök a karneválra, a keresztszüleim Debrecenben laktak, keresztapu részt is vett a vidámpark díszítésben, ők csinálták a nyitókocsit mindig. Én magam is díszítettem kocsit annak idején, még a ’70-es években. Akkoriban a vállaltok indították a kocsikat, és mi, dolgozók mentünk éjszaka, tűzdeltük a már előkészített vázra a virágokat

– mesélte. – Mama, te mennyi virágot tettél fel? – vágott közbe a hirtelen riporterré avanzsált kisunoka, aki még nálunk is nagyobb érdeklődéssel itta a nagymamája szavait. – Sokan voltunk, és mindannyian sok virágot tűztünk fel. Siettünk, mert reggelre kész kellett, hogy legyen. Nekem élmény volt – zárta a gondolatot az asszony.

Táncból is jutott még

A felvonulást ugyan csak a televízón keresztül követte a Veresegyházy család, a szülők úgy gondolták, a két kisfiuk nem bírta volna a nappali hőséget. A Hajdúhadházon élő família a délutánt szánta Debrecenre, és tervük szerint a korzón nézik meg közelebbről az összes virágkocsit. A család is sokadik alkalommal jött el a karneválra, mint mondták, imádják a nemzetközi táncosok műsorát.