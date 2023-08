Augusztus 4-én a városnap keretében ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak Komádiban, számolt be a vármegyei önkormányzat honlapja.

Tóth Ferenc polgármester köszöntője után Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke is méltatta a kitüntetetteket, majd ünnepi műsor keretében átadták a városi elismeréseket. A városnapi programok augusztus 5-én is folytatódtak; egyebek mellett volt főzőverseny, humoros gasztroshow, de helyi csoportok és ismert előadók is felléptek, továbbá a Körúti Színház előadásában vígjátékot is láthatott a közönség.