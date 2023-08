Már 57 éve, hogy az államalapítás napján hatalmas felvonulással ünnepel a debreceni közönség. Az ünnep köré szervezett egyhetes programsorozat méltó lezárásaként idén is 1500 táncos és művész vett részt a felvonuláson, melynek útvonalán 9 tribün férőhelyei álltak rendelkezésre a látogatóknak – ezekre a rendezvény előtt két héttel már elfogytak a jegyek. Egy tribünt, a Debreceni Karitatív Testületen keresztül, nehezebb anyagi körülmények között élők és hátrányos helyzetűek számára ajánlottak a támogatók.

A felvonulásra készült 12 virágkocsi fele már elektromos motorral felszerelt, az ezeket díszítő elemek koncepcióit a támogató partnerek a szervezőkkel és a kivitelezőkkel közösen álmodták meg, és hozták létre, s végül többmillió élő- és szárazvirággal borították be őket. A kocsik között, a fenntarthatóság jegyében, teljes egészében élővirággal készített alkotás is található – a több mint ezer hortenzia a virágkocsit készítő vállalat telephelye mellett debreceni közintézményeket is gazdagít majd. Továbbá egy különleges, világszinten egyedi viráginstalláció is látható volt, melynek a közönség soraiban is érezhető illatát nemzetközileg elismert parfümőr készítette.

Debrecen és környéke a „Táncol a város” program keretein belül több mint 30 tánccsoporttal töltötte meg az utcákat produkciókkal, flasmobokkal és táncházakkal a karneváli hét során. A harminc csoportból 22 vett részt a felvonuláson is, tagjai az 5 éves kortól a senior korosztályig minden életkorban megtalálhatóak, és a néptánctól a szambáig, a modern tánctól a hip-hop-ig a legkülönbözőbb táncstílusokat mutatták be. A magyar csoportokat 9 külföldi csoport színesítette indiai, kínai, spanyol, brazil, német, san marino-i, osztrák, horvát, szerb tradicionális és kortárs produkciókkal, nagyszabású jelmezekkel és lebilincselő koreográfiákkal.

– A Debreceni Virágkarnevál a város kiemelt rendezvénye több mint 200 ezer látogatót vonz minden évben. Főként családos belföldi vendégek érkeznek ebben az időszakban hozzánk, de egyre több külföldi látogató vesz részt a karneváli forgatagban. A karneváli héten gyakorlatilag telt házzal működnek a város szálláshelyei, turisztikai szempontból az augusztus a város legerősebb hónapja. A fenntartható és zöld város jövőkép nagyon fontos Debrecen számára. Örömteli, hogy immár a programokban is megjelenik a környezettudatosság: a virágkarneváli kocsik fele idén már elektromos autó volt, s a cél az, hogy az összes felvonuló, virágba boruló jármű elektromos legyen a közeljövőben – nyilatkozta Tóth-Megyesi Enikő, a VisitDebrecen turisztikai igazgatója.