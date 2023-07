Népszerűségnek örvendenek a családtámogatások, így például a Falusi CSOK. A támogatás a helyiekre népességmegőrző hatással bír, de jó lehetsőgnek érzik a nagyobb városokból kiköltözők is. Mindez jól látszik Pocsaj népességi mutatóin is, hiszen 2023 elejére a település lakosságszáma átlépte a 2800 főt, melyre negyven évvel ezelőtt volt csak példa. Az új arcok mellett egyre több elszármazott is visszatér Pocsajba. A fiatal családoknak köszönhetően jelentősen megnőtt a 0-3 éves gyermekek száma a településen, és mára megközelítette a 160 főt.

Mindez a helyi óvodai létszámban is jól kitűnik: míg 2020-ban még alig 100 gyerek volt, addig 2023 szeptemberére már 120 felett van a beiratkozók száma.

Szőllősi Roland polgármester megerősítette: ez a 20 százalékos növekedés jövőre tovább fog emelkedni, így 2024-ben a jelenlegi öt helyett új, hatodik csoportot kell majd indítani. Mint mondta, emiatt azonban óvodabővítésre is szükség lesz, az önkormányzatnak további beavatkozással kell számolni, hogy a megnövekedett gyermeklétszámot megfelelő infrastruktúrális környezetben tudja fogadni.

– Míg az elmúlt évtizedekben inkább az elöregedés jellemezte a települést, addig mostanra ez megfordulni látszik. A Magyar falu programnak, valamint Vitányi István országgyűlési képviselő támogatásának köszönhetően utat, járdát, egészségügyi, oktatási és egyéb középületeket is sikerült felújítani. Bőven van még feladat, ugyanakkor a folyamatos fejlesztés bizalmat teremt. Szintén fontos változás, hogy egyre több értékteremtő programot is kínál a település, hiszen volt az elmúlt időszakban operett és musical gála, adventi koncert a templomban, összetartozásnapi megemlékezés és közéleti előadás. Az elkövetkezendő időben a közösségteremtésre is nagyobb hangsúllyal kell fókuszálnunk, így jövőre sem fogunk unatkozni – mondta el a polgármester.

