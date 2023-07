Icipici Ronaldo, aprócska szuperhős, minimenyasszony és sok-sok civilruhás óvodás érkezett péntek délután a Sziget-Kékbe. A nagy gonddal megszépített játszóparkot egy éve vehették birtokba a gyerekek, az egykori Pagony azóta nemcsak a mindennapok részévé vált, hanem rengeteg tematikus napnak, egészségmegőrzésre, irodalomra és zenére egyaránt fókuszáló programoknak adott otthont a Szabó Magda munkássága előtt tisztelgő nagyerdei tér.

Széles Diána alpolgármester is jelen volt, csatlakozott a gyerekekhez

Igaz, színpadból mindössze egy van, élményből azonban annál többre számíthatnak, akik pénteken vagy szombaton betérnek a tavaly július végére minden gyerek álmává varázsolt közösségi térbe.

A mulatságot, így a bulinyitó jelmezversenyt nem más, mint a Jászai-díjas Dánielfy Zsolt színművész moderálta. A megmérettetés résztvevőit a Sziget Kék egyik megálmodója, Széles Diána alpolgármester köszöntötte a színpadon, majd Papp László polgármester vágta meg a háromszáz szeletes születésnapi tortát.

Óriási tortával ünnepeltek, amelyet Papp László polgármester vágott meg

Nagy beruházás, kicsiknek

A kétnapos találkozó pénteki programjai között Váradi Adrienn író neve is szerepel, akivel nemcsak a rendhagyó születésnapi zsúr ünnepélyes megnyitóján, hanem interaktív előadásán is találkozhattunk Játsszunk együtt! címmel. Az ünneplés utcazenével folytatódik, de lesz bábjáték és kertmozi is a Kuflik vetítésével. (A részletes programról a Sziget-kék közösségi oldalán lehet tájékozódni.)

Mint arról korábban portálunk is írt, az 1 milliárd 130 millió forintból megvalósult Oláh Gábor utcai fejlesztést Szabó Magda Sziget-kék című ifjúsági regénye inspirálta. A Sziget-kék 450 négyzetméternyi hasznos alapterületén helyet kapott egy szociális blokk, büfé, kávézó, shop és foglalkoztató, valamint egy rendezvényterem.

Egész évben népszerű volt a KRESZ-park, a versenypálya parkolóházzal, és bővült az akadálymentes játszóeszközök száma is. A régi Ötholdas Pagony bővítésébe bevont fás területen egy erdei játszótér, sétaút, valamint a létesítmény fenntartását, kiszolgálását biztosító út épült.