Nincs az az időjárás, ami ne lenne alkalmas a szabadtéri játékra – ezt mára a legkisebbek és témában jártas szakemberek is megerősítik. Kánikulában, esőben és hideg szélben egyaránt forgalmas az egykori Pagonyból megszépített és tavaly július végén újranyitott Sziget-kék, ahogy a Haon is nyugtázta vasárnap délelőtti ottjártakor. A park rendezvényterme otthont adott eddig a zene világnapjának, rajzklubnak, sőt, gyermektornának is, rengeteg család várta itt együtt az első őszi napokat és a Mikulást, de láthatóan népszerű külön rendezvények nélkül is a régió legnagyobb és legmodernebb játszóparkja. Többen először, egészen pici gyerekekkel látogattak el a Nagyerdőre a januári vasárnap, egyébként az egész látogatóközönségre jellemző, hogy a babakocsiból és az iskolapadból érkezők is találnak maguknak való játékelemet. Az Oncsó család, pontosabban annak két gyerektagja, Zoé és Borisz szintén elkötelezett híve a négyévszakos kültéri játéknak. Mivel a belvárosban élnek, hétvégenként nem hatja meg őket a vészjósló meteorológus sem, ha a szabad levegőre és játékra vágynak.