Ünnepélyes keretek között mutatták be csütörtökön délután az újjáépített Borostyán Med Hotelt. Boros József, a Borostyán Med Hotel tulajdonosa köszöntőjében visszaemlékezett a 2021. október 17-ei tragikus napra, amikor Magyarország legnagyobb szállodatüzében a gyógyszálló tetőszerkezete megsemmisült. Mint fogalmazott, a baj esetén elhatározta: előre menekül, ezért a felújítás mellett döntött, amely a meglévő hibák kijavítására is lehetőséget adott.

Boros József, a Borostyán Med Hotel tulajdonosa

Forrás: Molnár Péter

Újításokból nincs hiány

– A korábbi 46 szobás szálloda csaknem 40 szobával bővült. Emellett egy 40 személyes gyógymedencével, és egy 300 fő befogadására alkalmas terasszal is szépítettük a külső környezetet, melyet márvány és gránit díszít – vázolta fel. Hozzátette, gyarapodott a gyerekszobák száma is, ehhez szintén egy gyermekmedencét építettek, mely csúszdával lesz ellátva. Ezen felül új, saját terasszal rendelkező lakosztályokat is kialakítottak.

Kívül-belül megújult a szálloda

Forrás: Molnár Péter

A járóbeteg szakrendelést megszüntették, két műtő azonban megmaradt. Helyet kapott emellett egy 200 fős, hangosítással és kivetítőkkel ellátott konferenciaterem, ennek a különálló résznek a falát a Boros József korábbi tulajdonában lévő Aranybika szállóból származó festmények díszítik.

Hamarosan megnyithat a szálló

Habár a munkálatok még nem értek véget, várhatóan két héten belül már a nagyközönség számára is megnyithat a hotel. A tulajdonos elmondta, a felújításra eddig ráfordított költség meghaladja a három milliárd forintot. Boros József szerint azonban mindez megéri, hiszen az újítások lehetőséget adnak arra, hogy a szálló a környék büszkesége legyen.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke

Forrás: Molnár Péter

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke beszédében rámutatott a szálloda, és a névadó növény jellemzői közötti párhuzamra. Mint fogalmazott, a borostyán mindig felfelé tör, a legnehezebb szirteken is leküzdhetetlenül végig előre megy. Úgy véli, ez Boros József jellemét is meghatározza.

– Egy ehhez hasonló trauma után nagyon komoly lelkierőre van szükség, hogy a veszteséget pozitívvá fordítsa át az ember. Az anyagi felkészültség mellett számos áldozatot kellett hozni, hogy ez az álom újraépüljön – mondta az elnök. Pajna Zoltán emlékeztetett rá, a Boros József születési helyének közelében megépült szálloda jól érzékelteti a szülőföldhöz való kötődését. Mint mondta, a szálloda a korábbi évek vendégéjszakáit alapul véve, Nyíradony a negyedik legnagyobb turisztikai forgalmat lebonyolító településsé vált a térségben.