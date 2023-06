A görögkatolikus templomkertben Szabó Csaba polgármester egyrészt hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a világon szétszóratott és a Kárpát-medencében élő magyarság egy közösség, egy nemzet. Az Alaptörvényt idézve mutatott rá felelősségünkre a határainkon kívül élő magyarok sorsáért. Emlékeztetett, hogy Tégláson nemcsak beszélnek erről, hanem tesznek is érte. Segítik kárpátaljai testvérvárosukat eszközökkel, baráti támogatásokkal. Másrészt kitért arra is a városvezető, hogy a szégyenteljes trianoni diktátum milyen példanélküli módon csonkította meg az országunkat, a magyar nemzetet. Trianonra emlékezni ezért tisztelgés is azok előtt az ősök előtt, akik az elmúlt több mint száz évben megtartották a magyarságot. A szétszakítottság éveiben a nehezebb, fájdalmasabb utat választották, hogy ez a nemzet tovább éljen. Ebből a példamutatásból erőt kell meríteni.

A Nemzeti Összetartozás Napján emlékezni nem más, mint büszke kiállás magyarságunkért. Bizonyosság, hogy trianoni országcsonkító diktátum ellenében egy nemzet országhatárokon átívelve ma is összetartozik

– fogalmazott.

A téglási történelmi egyházak vezetői és képviselői: Urgyán Antal parókus, Juhász Imre plébános és Sándor Enikő lelkész pedig igeolvasással, igehirdetéssel és imádsággal szolgáltak az alkalmon. A téglási fiatalok: Czeglédi Csilla, Nagy -Perényi Bendegúz, Fekete Anna a szépirodalom és a zene nyelvén emlékeztek és idézték fel érzéseiket, gondolataikat.

A templomkertben lévő történelmi kopjafán elhelyezett koszorúk hirdetik, hogy a kisváros igazán és őszintén megéli a történelmét, épít a múltjára, és erőt merít az előtte álló munkákhoz.

KBÉ