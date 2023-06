Felnőtt és a gyermek háziorvosoknak, fogorvosoknak, valamint asszisztenseiknek, védőnőknek, gyógyszerészeknek, fürdőgyógyászati szakembereknek, mentősöknek mondtak hálát, hogy napról napra segítik munkájukkal a nádudvariakat.

Így tettek június 28-án, szerdán is, amikor a város képviselő-testülete nevében Pető József, az Egészségügyi-, Szociális-, és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke köszöntötte a július 1-jei Semmelweis-nap alkalmából rendezett ünnepségen a meghívottakat a Hotel Timarina Éttermében, akik között voltak az aktív korúak mellett olyanok is, akik már nyugállományba vonultak, de évekig, évtizedekig gyógyították napról-napra a Nádudvaron élő embereket.

Házigazdaként Pető József, a városi önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi Bizottságának elnöke üdvözölte a megjelenteket, hogy mint a régi barátok, minden esztendőben összegyűlnek ünnepelni e jeles napot.

Az is hagyomány, hogy egy helybéli, ifjú előadóművész „hangolja” az estre a vendégeket, ezúttal a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola frissen végzett gitár tanszakos növendéke, Marján Márk pengetett két darabot: Diabelli Allegróját és egy közismert, de gitáron kuriózumnak számítót, Ludwig von Beethoven: Für Elise-ét.

Maczik Erika polgármester is köszöntötte az ünnepelteket: elgondolkozott azon mennyi minden változott az egészségügyben csak azokban az években, amelyekben ő maga köszöntheti az e területen dolgozókat. Válságokkal terhelt és nagy átalakulásokkal teli időszak volt ez és most is az. Egy dolog nem változik az egészség a legfontosabb. – Nekünk pedig a nádudvari emberek egészsége a legfontosabb – hangsúlyozta, majd beszélt a szektor közeljövőben megvalósuló helyi fejlesztéseiről. Elnyert pályázatuk van az egészségház megvalósításra, a tervezési fázisban tart ez a projekt. A jelenlegi mentési pont mentőállomássá fejlesztésére is elkülönítette a szükséges 30 millió forintot az önkormányzat, a szintlépésben az Országos Mentőszolgálat is partner. A városvezető még hozzátette: amíg az anyagi lehetőségeik engedik, mindent megtesznek azért, hogy a településen az egészségügyi szolgáltatások színvonala megmaradjon, emelkedjen, fejlődjön.

