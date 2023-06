Napjainkban már elektromos autóbuszokon, kényelmes körülmények között élvezhetjük az utazást. Így azt gondolnánk, az utasok is odafigyelnek a tisztaságra és az eszközökre, azonban ez nem mindenkire igaz. Még mindig akadnak olyanok, akik az üléseket megrongálják, rágót ragasztanak azok aljára, háttámlájukat összefirkálják. A témával kapcsolatban a közelmúltban a Volánbusz Zrt. megosztott egy bejegyzést a Facebook-oldalán.

Sajnos sok autóbuszunk lett már rongálás áldozata. Folyamatosan takarítjuk járműveinket, de időről időre megjelennek a firkák, karcok és a piszok. Sok volánbuszon már van fedélzeti kamera, de sajnos ez sem mindig tartja vissza az elkövetőket.

– olvasható a bejegyzésben, valamint „Mi vigyázunk rátok, kérjük, ti vigyázzatok a buszainkra!” címmel egy figyelemfelkeltő videót is készítettek.

Elszabadultak az indulatok

A Volánbusz Zrt. felhívásával egyidejűleg a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban egy posztra lettünk figyelmesek. „Gratulálok a tisztelt utasoknak, hogy sikeresen letörték a 139-es buszon a kapaszkodót. Biztos nagyon útjukba volt.” – írta a DKV Zrt. egyik buszsofőrje, aki a posztjához fotót is csatolt, amin jól látható, mennyire megrongálódott a kapaszkodó. Jöttek is a kommentek szép számban a „a keze száradjon le”-tól a „kártékony a mai fiatalság”-ig. És viszonylag hamar gyanú támadt néhány kommentelőben, hogy talán mégsem rongálásról van szó, hanem túl gyorsan ment a busz, majd befékezett, az utas pedig szorította a kapaszkodót, ezért törhetett le. A bejegyzés alatt elszabadultak az indulatok és valódi vita alakult ki a hozzászólók között, így a Haon utánajárt az említett társaságoknál, hogy mekkora többletköltséget jelentenek ezek a rongálások.

Forrás: Debrecenben Hallottam Facebook-csoport-archív

Mint megtudtuk, a DKV Zrt. által üzemeltetett autóbuszokat érintő rongálások száma évről évre csökken, többségében ezek is kisebb összegű helyreállítást, vagy javítást igénylő káresetek.

Az elmúlt öt évben, számuk nem érte el a százat, összegük pedig az egymillió forintot. A károkozások egy része véletlen rongálás.

A bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk és megtesszük a szükséges intézkedéseket – közölte a társaság.

A rendőrség eljárást indíthat az elkövetők ellen

A DKV Zrt. a Haonnak küldött válaszában kiemelte, jelenleg 162 darab autóbuszt üzemeltetnek, melyek többsége felvételt rögzítő kamerákkal rendelkezik. A járművek utasterében ezekből 4-6 darab található, valamint egy-egy széleslátószögű kamera figyeli a járművek előtti és mögötti tereket. 2024. év végéig, a teljes flottacserét követően, az összes autóbusz kamerákkal lesz felszerelve. Hozzátették, a rendőrség már több alkalommal kért tőlük felvételeket a társaságot érintő események, sőt, a rajtuk kívülálló események tisztázásához is. A rendőrség, a felvételeknek köszönhetően azonnal eljárást indíthat az elkövetők ellen, amit később az okozott kár megtérítése követ.

A kár több millió forint

Sajnálatos módon a Volánbusz Zrt. válaszai már nem igazán mondható pozitívnak. Portálunknak küldött válaszában a társaság sajtóosztálya azt írta,

a Volánbusz járművein is előfordulnak rongálások és károkozások – például a szélvédők, ajtóüvegek szándékos betörése, az ülések összepiszkítása és az egyéb berendezések rongálása stb. – amelyek évente akár több millió forint értékben tesznek szükségessé javításokat országszerte.

Tájékoztattak, hogy Hajdú-Bihar vármegyében 2022-ben csak néhány esetben, véletlenszerű károkozás történt (kavicsfelverődés), amit az okozó megtérített. Ez évben, március elején a berettyóújfalui buszállomáson rátámadtak autóbusz-vezetőnkre, kifeszítve egy MAN SÜ363 típusú jármű első ajtaját. Rendőrségi intézkedés történt, a garázda személyeket elfogták. A buszban okozott kár helyreállítása 191 ezer forintba került. Továbbá a társaság közölte, járműveik jelentős részén – Hajdú-Bihar vármegyében mintegy 40 százalékán – fedélzeti kamera is található, amelyeknek a megelőzésben is fontos szerepe van, illetve segítségével a rendőrség azonosíthatja a feltételezett elkövetőket. Tettenérés esetén, illetve a cselekmény súlyától függően más esetekben is megteszik a rendőrségi feljelentést.

A válaszokból tehát arra lehet következtetni, az utasoknak van még hova fejlődniük, de persze tisztelet a kivételnek.

NE