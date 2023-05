Idén százötven éve annak, hogy megalakult a Debreceni Vadásztársulat, a város első vadászati szervezete, közössége. E jeles évforduló alkalmából találkoztunk Both Tiborral, a Zrínyi Miklós Vadásztársaság intéző bizottsági tagjával, aki nemcsak az egykori vadásztársulat megalakulásának történetébe avatott be, de bevezetett minket a vadászok mindennapjaiba, a vadászközösség tagjainak gondolkodásába is.

Tiborral Nagycserén, a vadásztársaság székházánál találkoztunk. Kezében egy zöldes színű, bőrborítóval ellátott könyv volt, melyről megtudtuk, hogy 1933-as kiadású, és a Debreceni Vadásztársulat hatvanadik évfordulójára készült. Ennek segítségével indultunk el múltidéző utazásunkra.

– „Hazánk egyik legrégibb, legszebb múltra visszatekintő ilyen társasága dicsekvés nélkül a Debreceni Vadásztársulat, mely éppen ebben ez évben érte el formális megalakulásának 60. esztendejét.” Írták elődeink 1933-ban – idézte a régi lapok írását. A majd’ százéves sorokból kiderül, hogy a vadásztársadalom egyik erénye, hogy megemlékeznek és tisztelettel adóznak elhunyt társaik előtt. A vadászház előtt álló emlékoszlopra mutatva Both Tibor megjegyezte: ez ma sincs másképp.

A múlt által ránk hagyományozott múltidéző sorokat tovább elemezve megtudjuk, a Debrecen egyik legrégibb sportegyesülete volt a 20. század elején a 200 tagot számláló vadásztársulat, amely iránt a városvezetés mindig jóakarattal, megértéssel és megbecsüléssel viseltetett. – Szeretném hangsúlyozni, ez most sincs másképp – nézett fel a könyvből Both Tibor.

Szavait alátámasztandó elmondta, tevékenységük erősen összeforr ma is Debrecen városával. Az elmúlt 15 év alatt mozgalommá nőtt a szemétszedési akciójuk, amelynek fő támogatói a cívisváros önkormányzata és a területük nagyobb részén gazdálkodó Nyírerdő Zrt. – A legutóbbi hulladékgyűjtő akciónk márciusban volt 200 önkéntes részvételével. A hulladékgyűjtő konténereket a város és a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészete biztosította – tette hozzá.

Both Tibor a Debreceni Vadásztársulat fennállásának 60. évfordulójára készült, 1933-ban kiadott könyvvel

Forrás: Kiss Annamarie

– Mint ahogy elődeink megfogalmazták, számunkra is fontos a karitatív tevékenység. Ezért is szervezünk Tanyasi Karácsony néven minden évben adománygyűjtést a külterületeken lakó idős, egyedülálló és nagycsaládos emberek számára, immár 10 éve – emelte ki. Tavaly decemberben összesen 121 család több mint 350 tagját tudták segíteni, családonként átlagosan 40 ezer forintnyi adománnyal. Ez volt az eddigi legsikeresebb akciójuk.

Nagy hangsúlyt fektetnek a vadászat társadalmi megítélésének formálására is, egyetértve a fentebb idézett könyv szerzőjével és a magyar vadásztársadalom kiemelkedő alakjával, Széchenyi Zsigmonddal, aki a következőt vallotta:

A vadászat vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás…

– E gondolatokat magunkévá téve több mint tíz éve dolgozunk a Nagyerdei Erdei Iskola segítségével azon, hogy a felnövekvő ifjúsággal megismertessük, hogy a vadászat nem a vadak elejtését jelenti elsősorban, hanem azok nevelését, gondozását, valamint gondoskodást az élhető környezetről. Bízunk benne, hogy az elvetett mag jó talajra hullik, és igyekezetünknek eredményeként idővel javul a vadászok megítélése – emelte ki Both Tibor. Ennek keretében rendszeres fogadnak óvodás és iskolás csoportokat. A gyerekeknek bemutatják a vadásztársaságot, a fácánnevelést és a vadetetést.

Rendszeresen fogadnak gyerekcsoportokat, akiknek a bemutatják a vadásztársaságot, a fácánnevelést és a vadetetést

Forrás: Zrínyi Miklós Vadásztársaság-arhcív

A vadász fő erénye a természet szeretete

A debreceni vadásztársadalom múltjához és jelenéhez visszatérve megtudtuk, a természet szeretete, annak óvása a vadász igazi feladata. – „A vadászat is, mint nemes sport elválaszthatatlanul egybe van forrva Isten szabad természetének testet-lelket tisztító varázsával. Vedd el a vadászattól a szabad természet szeretetét, s nem marad egyéb, csak a vadgyilkolás pogány művelete” – idézte a múlt század első harmadában írt sorokat Both Tibor.

A szöveget tovább olvasva a vadász egyik legnagyobb erényét is megismerhettük: az önfegyelmet. – Ha az önfegyelmezés biztonsága a helyén van, akkor nem jelenik meg negatív hír a vadászokról – kommentálta a szöveget Tibor, s egyben értékelve a közelmúltban nagy port kavart svájci farkas esetét.