Új székházzal, benne pedig egy modern és látványos vadászati kiállítással lett gazdagabb Hajdú-Bihar megye vadászközössége.

– A mai nap egy mérföldkő a megyei vadászkamara életében. Most értünk el oda, hogy saját tulajdonú székházban fogadhatjuk vadásztársainkat, akik modern körülmények között intézhetik ügyeiket szervezetünknél – fogalmazott beszédében Forgács Barna, a szervezet megyei elnöke. Mint elmondta, évek óta tudatosan költséghatékony gazdálkodást folytattak, mivel az Országos Vadászkamara támogatásának feltétele volt legalább 50 százalékos önerő biztosítása. Az épületet 74 millió forintért tudták megvásárolni, felújítására pedig további 40 millió forintot fordítottak, az összegek felét az országos vadászkamara biztosította. – Szerencsés volt a választásunk, mert a belvárosban egy több célra is alkalmas épületet rendezhettünk be – tette hozzá. Az új székházban a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum szakmai közreműködésével egy kiállítást is berendeztek, mely bemutatja többek között a megyében is vadászható fajokat, vadász- és csapdázó módszereket, de szól természetvédelemről, vadászhagyományokról és szokásokról.