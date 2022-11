A vadászat az emberiség legősibb – saját létének fenntartásához elengedhetetlen – foglalkozása. E tevékenység mára teljesen átalakult, szigorú szabályozás alá került, összefonódott a vadgazdálkodással és a természetvédelemmel, hivatásként és sportként is űzhető és hagyományain alapulva a vadászokat társadalmunk egyik karakteres közösségeként tartják számon. Az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) megyei elnökénél többek között annak jártunk utána, mit lehet tudni a térség vadállományáról és mi különbözteti meg a hivatásos és sportvadászokat.

Több a nagyvad

– Óriási változás figyelhető meg Hajdú-Bihar megye vadállományának alakulásában az 1960-as évekhez viszonyítva. Bő nyolcvan év elteltével megállapítható, hogy az apróvadak létszáma csökkenő, míg a nagyvadaké növekvő tendenciát mutat – mondta megkeresésünkre Forgács Barna, az OMVK Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezetének elnöke. A megyében jelenleg 80 vadgazdálkodási egység, nagyobb részben vadásztársaság működik és mintegy 3 ezer 571 vadászt tartanak nyilván. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár becslése alapján 2021-ben a nagyvadak közül 310 darab gímszarvas, 2 ezer 774 darab dámszarvas, több mint 23 ezer őz és 787 vaddisznó, míg apróvadak közül 57 ezernél több mezei nyúl, 48 ezer feletti számban pedig fácán volt a megyében. A Nyírerdő Zrt. beszámolója szerint a Gúthi Erdészet területén 105 barcogó dámbikát ejtettek el a vadászok idén ősszel.

Vadászat alatt a vad törvényben szabályozott elejtését vagy elfogasát kell érteni. Az orvvadászat bűncselekmény. A vadászati idényeket a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló rendelet határozza meg. E szerint például a dámbikát október 1. és február utolsó napja között lehet elejteni, a mezei nyulat pedig október 1. és december 31. között. Akadnak állatfajok azonban, amelyeket egész évben; ilyen például a vaddisznó. A vadállomány védelme és a vad kímélete miatt vadászati idényre való tekintet nélkül haladéktalanul el kell ejteni a súlyosan beteg, valamint a betegség miatt mozgásképtelen, illetve a súlyosan sérült és életképtelen vadat.

Sport és hivatás is lehet a vadászat

– A hivatásos vadász egy minimum középfokú, megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező munkavállaló, aki a vadgazdálkodási egység, illetve vadásztársaság alkalmazásában áll. Feladata a vadászterület határain belül a szakszerű vadgazdálkodás felügyelete, irányítása és szervezése – ismertette kérdésünkre a megyei elnök. Mint kifejtette, a hivatásos vadász kiemelt feladata a megfelelő élőhelyek kialakítása, azok fenntartása, ápolása. Takarmányozás biztosítása olyan időszakban – például télen -, amikor a vadon élő állatok takarmánykiegészítésre szorulnak. A nyári időszakban a vaditatók létesítése, vízutánpótlásuk biztosítása. – Feladata továbbá vadföldek kialakítása, az ottani termesztés koordinálása, esetleg a termés részbeni betakarítása és tárolása, vadetetők létesítése. Ezen kívül kapcsolatot tart a vadászati hatóságok, szervezetek képviselőivel; gondoskodik a kártevők gyérítéséről, a kóbor állatok távoltartásáról annak érdekében, hogy a vadon élő állatok nyugalma biztosított legyen – sorolta Forgács Barna.

Mindezek mellett pedig az egyéni vadászatok alkalmával a sportvadászokat vagy – külföldi és belföldi - vendégvadászokat kíséri, vadászatukat irányítja, ezen belül pedig feladata még a lőhető vagy nem lőhető vadfajok elbírálása; vadelejtés esetén a vad zsigerelése, illetve terítékkészítés. Forgács Barna hangsúlyozta: a mezőgazdasági termelést, a természetvédelmet és a vadászat érdekeit össze kell hangolni. Tehát a vadászok részéről abszolút törekvés az, hogy a környezetvédelemnek is megfeleljenek.

A sportvadász kötelezettségei

– A hivatásos vadásszal szemben a sportvadász magánszemély, aki lőfegyverrel és a kapcsolódó megfelelő szakmai végzettséggel rendelkezik. Ehhez elméleti, gyakorlati és pszichológiai vizsgákon kell átmennie, továbbá egy vadásztársaság tagja kell legyen, mely viszonyért minden évben tagsági díjat fizet – mutatta be a szakember. A sportvadásztól is elvárható, hogy a hivatásos vadászhoz hasonlóan az egyéni és társas vadászatokon a kialakult szokásrendnek megfelelő ruhát viseljen, megfelelő műszaki állapotú fegyverrel és kiegészítőkkel (távcső, vadászkés, láthatósági mellény, lámpa) rendelkezzen. Elvárás továbbá, hogy az illetékes vadászterületen maga is részt vállaljon az élőhely kialakításában és fenntartásában, a dúvadak gyérítésében, valamint a vadak takarmányozásában és itatásában is közreműködjön – mondta a megyei elnök.

BS