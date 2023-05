Papp László megerősítette, hogy Debrecen az ország egyik legbiztonságosabb városa, annak ellenére is az maradt, hogy hatalmas változásokon megy át.

Az önkormányzat valóban igyekszik ehhez hozzájárulni, így például a városrészek fejlesztésének rész a kamerarendszerek felszerelése; fontos ez például az újan kialakított Petőfi téren és Nagyállomás környékén, amik neuralgikus pontjai a városnak. Nemrég döntött a város arról, hogy ezen a környéken nyári időszakban rendszeresen ellenrőizzenek a közterület-felügyelők is. A kamerarendszerek a sebességmérésben is részt vesznek, a legkritikusanbb útvonalakon telepítenek traffiboxokat, alapvetően lakossági jelzésre választják ki a helyszíneket. Idén 3 ilyet terveznek telepíteni. Kamerából ma 245 van telepítve a város területén, ami komoly lefedettséget jelent. A lakosok szubjektív biztonságérzete szempontjából fontos a rendőrök jelenléte.

A tavalyi beszámolók is jó eredményeket mutattak, de továbbra is jó helyzetben van Debrecenben

– mondta a polgármester, megköszönve a teljes rendőri állomány munkáját.

Papp László megköszönte az állomány munkáját

Képviselői észrevételek

Madarasi István (MSZP) szintén elismerte a rendőrség munkáját, és a rendőrök láthatóságának fontosságát hangsúlyozta. Azt kérdezte, mely gócpontok ma a problémás helyek, vagy lehetnek majd azok.

Olyan városrészek, amikre kifejezetten figyelni kell, nincs ma. Egy egy területen lehet több ittas garázdaság például, ahol italboltok, szórakozóhelyek vannak, vagy fiatalok garázdálkodnak, elhanyagolt részeken jobban kell figyelni a betörésekre

– válaszolta Uzonyi Attila.

Valamennyi hozzászóló képviselő köszönetet mondott a rendőröknek a munkájukért. Káposznyák István a szubjektív biztonságérzet kapcsán az Erzsébet utca környékét említette, ahol kábítószerező fiatalok fordulnak elő, itt a járőrszolgálat megerősítését kérte.

Papp Viktor frakcióvezető (Fidesz-KDNP) felhívta a figyelmet a Petőfi térre, mint problémás részre, és a bevezető utak mentén lévő prostitúcióra, ami zavarja a környéken élőket és közlekedőket. A nagy forgalmú csomópontokban történő kéregetés balesetveszélyes helyzeteket okoz, erre megoldást kell keresni – kérte. Méltatta a rendőrség közlekedésbiztonság terén nyújtott prevenciós tevékenységét.

Orosz Ibolya Aurélia (Fidesz-KDNP) gyermekvédelmi szakemberként köszönetet mondott a rendőrség és gyermekvédelmi központ közötti példás együttműködésért.

Katona Erzsébet (Fidesz-KDNP) elmondta: körzetükben a hajléktalanok által okozott probléma gyakorlatilag megszűnt. A Decathlon mögötti lakóparknál lévő körforgalmat a fiatalok egyre gyakrabban használják driftelésre, itt ellenőrizni kell – hívta fel a figyelmet.

Széles Diána alpolgármester arról beszélt, hogy az egykor rossz közbiztonságú Nagysándor-telep sok önkormányzati, lakossági és rendőrségi munkával mára biztonságossá vált, ahol jó közösség működik.

Madarasi István az éjszakai szórakozóhelyek kapcsán jelezte, a taxisoknak megszűntek a belvárosi drosztjai, ők viszont szeretnének minél közelebb megállni a szórakozóhelyekhez. Ezt meg kell oldani.

Papp László elismerte, valóban van tennivaló, megvizsgálják, hol lehet még kialakítani taxis megállóhelyeket. Emlékeztetett: májusban éjszakai járatok indultak, melyeken a polgárőrök szolgálatot teljesítenek, ez hozzájárul a a biztonsághoz növeléséhez.

Papp Csaba (Fidesz-KDNP), a Kábítószer Egyeztetési Fórum tagjaként arról beszélt, annak ellenére, hogy nagyon sok a diák, fiatal a városban, a kábítószer okozta probléma alacsony szinten van.

Komolay Szabolcs (Fidesz-KDNP) a prevenció fontosságát hangsúlyozta: a dizájner drogok veszélyeivel a gyerekek és szüleik sincsenek tisztában , ebben tenni kell! – mondta.

Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum Debrecen Egyesület) szerint az utóbbi időben felkavarta a közvéleményt egy nemrég történt baleset. Egy közösség igazságérzetét bántja, ha úgy látja, a gazdagokat és szegényeket másképpen kezelik – mondta. Hiányolta az előterjesztésből, hogyan készül fel a rendőrség a városba a nagy építkezésekhez érkező sok fiatal fogadására, akik esetleg bejönnek a városba szórakozni.

Több képviselőnek is volt észrevétele

A rendőrfőkapitány elégedett a közbiztonsági helyzettel

Gyurosivics József vármegyei rendőr-főkapitány válaszolt néhány felvetésre. Megerősítette: nincsenek neuralgikus városrészek, de vannak olyan közlekedési pontok, vagy rendezvények, melyekhez kapcsolódóan a rendőrségnek több feladata lehet.

10-15 éve valószínűleg nem a most felvetett kérdések lettek volna a legfontosabbak, hanem a rablásokról, betörésekről szóló kérdések. 2010-ben több mint 21 ezer bűncselekmény volt a megyében. Az elmúlt 5 évben összesen nem volt annyi rablás, mint 2012-ben. Autót nem loptak el tavaly

– említett néhány példát. Az ipari fejlesztésekhez kapcsolódó kérdésekről, amiket Gondola képviselő említett már voltak egyeztetések – mondta. Elárulta, ő debreceniként és vármegyei főkapitányként is elégedett Debrecen közbiztonsági helyzetével. Nem elégedett viszont a megye és Debrecen közlekedésbiztonsági helyzetével.

A gazdasági növekedés a forgalom növekedésével is jár, és a város nehezen bírja ezt – jegyezte meg.

Sorolta, melyek azok a magatartások, melyek a közlekedési balesetkért leggyakrabban felelősek, és mit tesznek ezek kiszűrésére. Egyetértett azzal, hogy mielőbb meg kell tanítani a gyerekeket a helyes közlekedésre, máskülönben felnőttként is szabályszegők lesznek.

– A közlekedés veszélyes üzem – hangsúlyozta, megjegyezve, a közlekedési kultúra alacsony, az udvariasság, tolerancia gyakran hiányzik. Szerinte a rendőrök a gazdag és szegény embereket is ugyanúgy kezelik az eljárásokban. A halálos baleseteket szigorúan kezelik, megyei hatáskörbe vonták néhány éve, az ügyészség pedig felügyeli ezeket a nyomozásokat. Úgy véli, a bűnözéssel szemben mindenképpen társadalmi összefogásra is szükség van. A térfigyelő kamerák fontosságát hangsúlyozta a közlekedés, a közbiztonság, de a megelőzés terén is. Az újan jelentkező online csalások kapcsán elmondta, elindítottak egy felvilágosító kampányt, melyre nagy szükség van.

Papp László a gazdasági növekedés kihívásai kapcsán elmondta: közös gondolkodás van, és ha munkások elhelyezésére van szükség, az a városon kívül, az építési terület környékén történik. – Kellő figyelem irányul erre a kérdésre – hangsúlyozta.

