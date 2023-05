A május 25-i közgyűlésen számolt Debrecen közbiztonságának 2022. évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról Uzonyi Attila, a Debreceni Rendőrkapitányság vezetője.

Kiemelt néhány adatot, így például a közterületi bűncselekmények száma 25 százalékkal csökkent 2021-hez képest, és elmondta, a lakásbetörések számát mindenképpen alacsonyan szeretnék tartani.

Az online térben elkövetett bűncselekménytípus előtérbe került, ezt a járványhelyzet is segítette, így a csalások száma 40 százalékkal nőtt az online térben. Ebben a lakosok magatartásának fontos szerepe van, így például felhívta a figyelmet, hogy gyanakodjunk, ha túl jó ajánlatot kapunk az interneten, vagy banki adatainkat kérik.

236 személyi sérüléses közlekedési baleset történ tavaly Debrecenben, egy halállal végződött. Eredményként könyvelhető el, hogy gyalogosátkelőhelyen nem volt halálos baleset, ezt az évek során bevezetett intézkedések is segítették (kamerák, közlekedési rend változása stb.). 18 ezer alkalommal használták az alkoholszondát. Sokakat kiszűrtek, de így is volt tíz baleset, amit ittas sofőr okozott.

Egynek sem szabad történnie – hangoztatta.

Pozitívnak mondta az együttműködést a város és a rendőrség között, például folyamatosan szereli fel az önkormányzat a kamerarendszereket, továbbítja a lakossági kéréseket. Méltatta a közterületfelügyelet munkáját, közös járőrözéseik szintén hozzájárulnak a közbiztonság javulásához. Ahogyan a polgárőrökkel való közös munka is, például a rendezvények biztosításánál.

2023-ban szinten tartanák ezt a közbiztonságot, és még több bűncselekményt megakadályozni.

