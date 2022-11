A modern állomásépületet 1961-ben adták át, a régi palotát csak ezt követően bontották le. Szomszédságában 1973-ban épült meg a 22 emeletes toronyház is, amiben egy kisvárosnyi ember elfér, hiszen kétszáznál is több lakása van. Debrecen egykori legnagyobb zsinagógája (44 méter magas) akkor már 11 éve nem létezett. A több mint ezer férőhelyes imahelyet 1897 szeptemberére építette meg Jacob Gärtner tervei alapján a debreceni Schneider István. Az 1944-es bombázások a zsinagógában is kárt tettek, de nem végzeteseket. Viszont a helyreállításakor emberi mulasztás miatt a tetőzete meggyulladt, és elpusztult. Az 1948 októberétől kupola nélküli zsinagógát végül „városrendezési okokból” bontották le.

Mellette ragyogott az 1907-ben megnyílt Royal Szálló, ahol villanyvilágítás, fürdő, központi gőzfűtés és kioszk is szolgálta a vendégeket. A pazar hotel, ahol egykor Ady Endre is megfordult vendégként, nem élte túl az 1944-es légicsapásokat. Az újonnan kiépített várostörténeti tanösvénnyel emléket kívánnak állítani ennek a régi Debrecennek, amely jelentős károkat szenvedett el a második világháború végén.