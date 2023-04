Ötven éve, 1973. április 2-án adták át a Berettyó Áruházat, a Tiszántúl akkori legnagyobb szövetkezeti áruházát. A háromszintes épületben volt élelmiszerbolt, presszó, ruha- és cipőosztály, kötöttáru- és lakástextil-kereskedés. A hetvenes években a megye egyik legnagyobb forgalmát bonyolította le, a környék településeiről, de még Debrecenből is érkeztek vásárlók.

A helyi Szűcs Gyula 1976 és 2006 között az ABC vezetőhelyetteseként, majd vezetőjeként dolgozott a háromszintes épületben. 1973-ban került az áruházat építtető Berettyóújfalui ÁFÉSZ-hez. Mint elmondta, akkoriban saját húsüzem, faüzem, cukrászműhely is volt a vállalat irányítása alatt, a bárándi tésztát pedig még külföldre is értékesítették.

– Az átadón rendőri jelenlétre volt szükség, mert olyan sokan várták a megnyitást. Majd’ összetörték, szorították egymást az emberek, hogy végre bemehessenek. Mondjuk, ez nem volt annyira meglepő, mert rendesen meghirdették, a környező minden településről jöttek érdeklődők

– idézte fel az átadót. A földszinten kapott helyet az élelmiszerüzlet és egy presszó, az első emeleten a konfekció és lakástextil, felettük pedig a cipőosztály és a kötöttáru-divatáruház. – Az Alföld legnagyobb forgalmát lebonyolító élelmiszerüzlete volt akkoriban. Természetesen voltak ilyen boltok Debrecenben és Szegeden is, de forgalmát tekintve ez volt a legnagyobb – hangsúlyozta. Ennek alátámasztására elmondta, hetente háromszor kellett rendelniük alkalmanként 40-50 darab félsertést, de például az ünnepi időszakban volt, hogy napi 30-40 mázsa kenyeret vittek a vásárlók.

A Berettyó Áruház bokrétaavatóján

Forrás: Pál Imre-archív

A választék akkoriban nem volt túl bő, de a magyar ipar korabeli termékei közül szinte mindegyikből vásárolhattak az emberek. A slágercikkek az alapvető élelmiszerek voltak, később népszerűek lettek a kozmetikumok, mint például a Fa termékcsalád cikkei. Kínai gyártmányú áru csak a fehérneműk között volt. – A kishatár menti beszerzések tettek még hozzá a választék bővítéséhez. Volt egy testvérszervezetünk Romániában, velük ment az árucsere. Mi élelmiszereket adtunk, ők cserébe kerámiát, fából készült használati tárgyakat és sózott tengeri halat. Népszerű volt náluk a Szerencsi csokoládé és a Győri édes – mondta Szűcs Gyula.

Sorban álltak a déligyümölcsökért

– Annak idején még menni kellett az áru után, nem úgy volt, mint most, hogy egymásnak adják a kereskedők a kilincset. Narancsot és banánt például csak szezonban lehetett kapni, és csak kis mennyiségben. Viszont a Monori Füszértnél sikerült olyan kapcsolatot kialakítanunk, hogy a környéken megszokottnál több déligyümölcsöt tudtunk a vásárlók rendelkezésére bocsátani. Az ilyen termékekért mindig sorban álltak az emberek. Ez volt a másik nagy különlegessége az áruháznak – idézte fel az egykori vezető. A Berettyó Áruház korabeli dolgozói létszáma körülbelül 120 fő volt, az ABC csapata 52-54 főt tett ki: hentesek, csemegárusok, árufeltöltők, pénztárosok. A nyitvatartás nagy részében mind az öt pénztár ment, volt, hogy a vezetőknek is be kellett segíteniük, hogy gyorsabban haladjon a kassza.

Galambos Márton szerkezetszerelő, Pálfi Imre művezető, Solymosi Lajos szerkezetszerelő, Mike Sándor szerkezetszerelő, Bakator Sándor szerkezetszerelő, Molnár József művezető

Forrás: Pál Imre-archív

A 80-as években (ekkor már a Skála-Coop üzletlánc része volt a Berettyó Áruház) szakmai úton is jártak Ausztriában: bővebb választék, más megjelenés és modernebb eszközök jellemezték az osztrák üzleteket, ahol már akkoriban bevezették a vonalkód-leolvasó rendszert. Később a megyében egyébként Debrecen után Berettyóújfaluban vezették ezt be.