Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzései alapján csütörtök délutántól elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyében várható a tavaszi időszak ellenére jelentősebb havazás. A Magyar Közút az érintett térségekben a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat el fogja látni, de a sofőröktől extra figyelmet kérnek, mert az autósok döntő többsége már lecserélte a téli gumikat nyárira - közölte portálunkkal a Magyar Közút.

A legfrissebb előrejelzési modellek alapján a tavaszi iskolai szünet első napján, csütörtök délutántól Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék síkvidéki területein 5 centimétert is meghaladó friss hó hullhat, sőt, a Zempléni-hegységben akár ennek duplája is leeshet. A havazás ráadásul egészen péntekig át is húzódhat.

A Magyar Közút az előrejelzések alapján az érintett térségekben újra beállította a csatasorba a téli munkák során bevethető gépeit, így a következő napokban 12 órás váltott műszakokban, folyamatosan végzik majd a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat.

A közútkezelő külön felhívja a közlekedők figyelmét, hogy még a szokásosnál is óvatosabban és nagyobb körültekintéssel közlekedjenek a havazásban érintett vármegyékben, mivel a legtöbben már nyári gumira váltottak, amelyek tapadása teljesen más a télies időjárási viszonyok mellett. Ezért érdemes a megszokottnál is nagyobb követési távolságot tartania az autósoknak és mérsékelniük a sebességüket, hogy biztonságban elérjék úticéljukat.

Tekintettel a várható időjárási helyzetre, a szakemberek arra kérik a közlekedőket, hogy a következő napokban még indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, valamint az út- és látási viszonyokról a Magyar Közút Útinform szolgálatánál.