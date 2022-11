A télies időjárás beálltával 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban dolgoznak majd a téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján a társaság szakemberei. A társaság a részletekről országszerte beszámolt, így a Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság debreceni mérnöksége is tájékoztatta a megyét érintő kérdésekben a sajtót. Szoták Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar megyei igazgatója prezentációjában kiemelte: az Országos Közutak Kezelési Szabályzata (OKKSZ) szerint a közút kezelőjének téli tisztántartási tervet kell készítenie, így a társaság minden évben november 10-ig elvégzi többek között a munkában résztvevő személyek oktatását, pótolja az úttartozékokat és biztosítja azok láthatóságát, felkészíti a burkolatokat és padkákat a téli üzemeltetésre, eltávolítják a közút területén lévő hóakadályt okozó növényzetet, elhelyezik az ideiglenes hóvédműveket, továbbá megszervezik az ügyeleti szolgálatot.

Ennyi a kezdőkészlet

A Magyar Közút feladata országosan mintegy 32 ezer kilométernyi közúthálózat üzemeltetése és fenntartása. Hajdú-Bihar megyében ez 1555 kilométernyi, a településeket összekötő fő- és mellékutakat, ezen utak településeken átvezető szakaszait, továbbá mintegy 49 kilométernyi országos, külterületi, főutakkal párhuzamos kerékárutat érint. Szeptember elsejével a Magyar Közút az autópálya 1237 kilométernyi szakaszát a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére adta át.

Szoták Zoltán bemutatta a gépparkot

A megyei igazgató elmondta: a 2021/2022-es tél időszakában 8700 tonna útszóró sót, 363 ezer liter kálcium-klorid oldatot használtak fel a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák során, a munkagépek pedig 10 ezer munkaórányi feladatot láttak el.

A 2022/2023-as téli géppark megyei vonatkozásait illetően kifejtette: 37 nehézgépjármű, nyolc rakodógép és hét hómaró adapterrel is felszerelhető univerzális munkagép áll a rendelkezésre. Emellett a most kezdődő szezonra 7992 tonna útszóró só, 109 ezer liter kálcium-klorid oldat, és 493 tonna érdesítő anyag kezdőkészlet áll a rendelkezésükre.

Hozzátette, hogy preventív jelleggel 17 kilométeren hófogó rácsokat helyeznek ki, 26 kilométeren pedig hóvédő erdősávok segítik a védekezést.

Feltöltve a raktár

Nincs olyan tél, hogy ne érné az a vád a társaságot: hiába a felkészültség, az első havazás káoszt szül az utakon. Szoták Zoltán tisztázott néhány kritikus felvetést a témával kapcsolatban. Elmondta, hogy mind a téli felkészülés, mind a téli feladatok ellátása a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (KHVM) rendelete alapján, vagyis az OKKSZ alapján történik. – Ez szigorúan megállapítja azokat a tevékenységeket, hogy milyen beavatkozást mennyi időn belül kell megkezdenünk, és mennyi idő alatt kell elvégeznünk. Ahhoz, hogy kimozduljanak a gépek, idő áll a rendelkezésre, és onnantól kezdve van egy szintidő, hogy egy-egy útszakaszon mennyi idő alatt kell a sót elszórni. Az OKKSZ azt is egyértelműen leírja, hogy vékony réteg esetében nem lehet ekézni.

Fontos ezt kiemelni, minimális hórétegben nem lehet hóekézni, nincsen értelme. A feladatunk, hogy megakadályozzuk, hogy a lehullott hó letapadjon, és jegessé, síkossá váljon. Ezt sok közlekedésben résztvevő félreérti – mondta el.

Hangsúlyozta, a cél, hogy a biztonságos közlekedés feltételei adottak legyenek, de ettől függetlenül lehetnek olyan időszakok, amikor a folyamatos munkavégzés mellett is téliesebb útviszonyok lesznek. Kifejtette, hogy egy-egy munkagépre 40-50 kilométernyi terület jut, amelyre adott esetben többször is vissza kell térni. Van olyan munkagép, melynek fordulóköre 2-5 óra, ennyi idő alatt pedig egyértelműen újra fehérbe borul a táj – és azzal együtt az utak is – folyamatos havazás esetén.

Beavatkozás történhet lakossági bejelentés után, vagy a katasztrófavédelem, a rendőrség és a társszervek információ mentén; emellett a társaságnak együttműködési megállapodása van az Országos Meteorológiai Szolgálattal, saját útmeteorológiai hálózattal rendelkezik, és útellenőrök is figyelik a szakaszokat.

Addig, amíg nem esik hó

A megyei igazgató kitért arra is, mit tesz a társaság mindaddig, amíg nem fordul igazán téliesre az időjárás. Elmondta, hogy többek között folytatják a kátyúzási munkákat, kihelyezik a hófogó rácsokat, növényzetgondozási munkákat látnak el, cserélik a szalagkorlátot és pótolják az útszéljelzőket.

A tél beállta előtt azonban nemcsak a Közút munkatársainak, hanem a lakosságnak is akad tennivalója. Szoták Zoltán hangsúlyozta, hogy az autósok feladata lecserélni a nyári autógumikat téli abroncsra még a tartós fagyok előtt; és meg kell vizsgálniuk a járműveket, hogy azok alkalmasak-e a téli közlekedésre. Felhívta továbbá a figyelmet arra is, hogy a téli időszakban fokozott óvatossággal kell közlekedni, hosszabb menetidővel szükséges számolni, és minden esetben tájékozódni érdemes az utazás előtt.

