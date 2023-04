Balázs Ákos alpolgármester Debrecen két éve meghirdetett új környezetpolitikájáról beszélt. – A stratégia egyik fontos jellemzője, hogy zöld megoldásokat fogunk alkalmazni a városban az élet minden területén, a másik pedig, hogy cselekszünk, és konkrét programokat indítunk. Ebből a szempontból a Civaqua zászlóshajója mindennek.

Debrecent az is jellemzi, hogy jól tudunk együtt gondolkodni, együttműködni, és fontos dolgokat így tudunk sikerre vinni

– mutatott rá. Balázs Ákos emlékeztetett arra a megállapodásra is, melyet Papp László a Debreceni Egyetemmel közösen írt alá nemrég a környezeti monitoringrendszer létrehozására. Hozzáfűzte, hogy ehhez kiemelten kapcsolódik a Civaqua is, mivel Aradi Csaba ökológus (a város zöld munkacsoportjának tagja) a fejlesztés kapcsán vetette fel a monitoringrendszer kiépítését. Végül kitért arra is, hogy a józsai városrészen több helyen zajlik munka, ami lehetővé teszi, hogy később ott is nagyobb vízfelületet hozzanak létre. Zárásképpen Nádasi György osztályvezető a szivattyútelep működését fejtette ki.

A történelmi jelentőségű fejlesztés 50 évvel az első tervek után, állami támogatásból, összesen több mint 15,7 milliárd forintból valósul meg.

SZD