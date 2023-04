Torbik Ákos elárulta, anno a protokolláris vendégeket díszötös fogattal szállítottak, valamint a Debreceni Egyetem alapításának évében is a debreceni kancacsalád díszfogata volt jelen. – 1861-ben kilenc Debrecen városi kancacsalád volt a ménesben, majd 1944 után a gazdaságban más tenyésztési szempontok kerültek előtérbe és a családok feledésebe merültek, nem voltak kiemelt jelentőségűek. Sajnos mára a kilencből nyolc kancacsalád elveszett, egyetlen egy, a Debrecen város 4-es kancacsaládja felmenői állnak a mellettünk lévő karámokban, két kanca és egy-egy csikója – mutatott rá az egymás melletti ólakra. Beszámolt arról is, a cél, hogy hosszú távon is büszke tagja legyen a debreceni kancacsalád a ménesnek, és azon lesznek, hogy egy díszötös fogatnak innen kerüljön ki mind az öt lova a következő években.

Kiderülnek a nevek

Debrecen város genetikai örökségét jelenleg a Nonius-52 Álarc és a Nonius XV-53 Félszeg nevű tenyészkanca tartja életben a Mátai Ménesben. Ezt a kulturális és tenyésztési értéket a remények szerint sikerül stabilizálni a februárban Hortobágy Nonius-81 Zsiga és a Hortobágy Nonius-73 Árnyas nevű apamének után születendő csikóikkal. Puskás István alpolgármester méltatta a Mátai Ménes munkásságát, elmondta, az év elején szerzett tudomást a kancacsalád történetéről, melyről azt szerette volna, ha mindenki megtudja: a hortobágyi ménes őrzi Debrecen történetének egy darabkáját. – A város napján rendezik meg a névadó eseményt, ahol a csikókkal is lehet majd találkozni. Mindkét kancának született idén csikója, melyeknek „hivatalos” elnevezése Debrecen város napján, kedden 9-12 óra között lesz Debrecenben, a Baltazár Dezső téren.

A kilenc éves Álarc nevű kanca és csikója

Forrás: Czinege Melinda

Aki kilátogat az eseményre, élőben találkozhat a csikókkal, az anyjukkal és az őket gondozó csikósokkal. Ezen az eseményen fog kiderülni a kiscsikók neve is, amelyet Debrecen egyik általános iskolájának alsó tagozatos diákjai adnak.

ND