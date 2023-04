Rövid idő alatt betelt a rendelkezésre álló létszám az idei első Nature of Debrecen sétára, melyen a növényvilág csodáit mutatta be a Future of Debrecen mozgalom vasárnap a Diószegi Sámuel Botanikus Kertben. A szakvezetést Zsuga Zoltán, a Diószegi Sámuel Botanikus Kert vezetője és Váradi Zoltán, a Természettár vezetője tartotta.

Váradi Zoltán (balra) és Zsuga Zoltán tartotta a sétát

Fotó: Facebook/Future of Debrecen

Tavaszi napsütésben, éppen lombsátrat bontogató fák alatt sétáltunk lelkes érdeklődőkkel. A nyári tőzikék, a színes tulipánhad és a csodás magnóliák igazi tavaszi élményt nyújtottak, majd a pálmaházban és a bambuszerdőben is kalandoztunk egyet – olvasható a Future of Debrecen Facebook-oldalán.

A kertben tett sétáról Kósa Lajos országgyűlési képviselő is megosztotta gondolatait a közösségi oldalon:

Virágzó bambuszok, tavasszal virágzó nyári tőzikék, hegyi mamutfenyő és csodálatos vasárnapi napsütés. A debreceni Diószegi Sámuel Botanikus Kert egész Európában egyedi természeti értéktárnak számít. Itt minden négyzetméteren egy kincs, egy érdekesség, egy jó sztori várja az embert – fogalmazott a képviselő.

Kósa Lajos hozzátette, a Botanikus Kert 1400 különleges növénynek ad otthont, származásukat tekintve, Venezuelától, Mexikón vagy épp Japánon át, egészen az Amerikai Egyesült Államokig. Ha a látvány nem lenne elég, több tucatnyi különböző madárfaj csicsergése biztosítja a füleinknek is a maradandó, kellemes élmény.

HBN