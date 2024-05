Azt is hihették akkor, hogy a nagyobb EU erősebb gazdaságot is jelent majd. Ezzel szemben az EU részesedése a világgazdaságban 2004-ben mintegy 19 százalék volt, ma pedig alig több mint 14 százalék – ismertette.

Jelezte: ez egyértelmű lejtmenet, és ha fokozzák a gazdasági csatározásokat a világ más térségeivel, "lehet ez még rosszabb is".

Arról is beszélt: az uniós csatlakozás körüli években gyakran hallották azt az intelmet, hogy ha valaki nem hisz az európai együttműködésben, akkor látogasson világháborús katonasírokat. Ez így is van, mert a legfontosabb és legerősebb ígéret mindig is az volt, hogy az uniós együttműködés a béke garanciája – mutatott rá. Azonban szerinte ez az a hívó szó, amit mára mintha elfelejtettek volna.

Ma nem a béke hangjait halljuk, hanem háborús készülődést látunk, és ennek ma Brüsszel a központja

– jelentette ki Dömötör Csaba. Megjegyezte: lehet, hogy vannak, akiknek a háborúk győzelmeket és nyereséget hoztak, de a magyaroknak mindig csak szenvedést és keserves újrakezdéseket.