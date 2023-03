Bodó Sándor országgyűlési képviselő hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg, hogy Hajdú-Bihar vármegyében a csütörtöki napon két helyre is ellátogatott. Találkozott a szerepi polgármesterrel, és ahogy a posztjában fogalmazott, meglátogatta a szerepi közmunkás brigádot is. Majd Sárrétudvariban a polgármesterrel arról egyeztetett, hogy az eddig hiányzó utcákban is kiépül a belvízelvezető rendszer. A bejegyzésben azt írta, a munkálatok áprilisban kezdődnek a nagyközségben.

Bodó Sándor (balról) és Kiss Tibor, Sárrétudvari polgármestere

Forrás: Facebook / Bodó Sándor