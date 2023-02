A találkozón megjelenteket elsőként Kathiné Juhász Ildikó, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúböszörményi Területi Szervezetének elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy bár reményekkel telve indítják el a 2023-as esztendőt, ugyanakkor tudják, hogy idén – éppúgy, mint az elmúlt két évben – komoly kihívásokkal kell szembenézniük a vállalkozásoknak.

A kamara helyi szervezeti munkájáról a tavalyi évet tekintve azt mondta: rendszeres és tervszerű volt.

– Fontos, hogy számoltunk a pandémia, valamint a nehéz gazdasági helyzet következményeivel, éppen ezért fordultunk több alkalommal is felhívással vállalkozóinkhoz javaslataikat, ötleteiket kérve, és azt a vármegye felé eljuttatva. A szakmaiságra helyezve szerveztünk jó néhány programot és fórumot az elmúlt évben is, és elindítottunk egy nagyon fontos szakmai vonalat a városban, mely nem más, mint a Városi Könyvelői Klub – sorolta. Utóbbihoz hozzáfűzte, tudják jól, hogy a könyvelők nem kis kihívásokkal néznek szembe, a klubbal tapasztalat- és tudáscserét biztosítanak az érintetteknek.

Megemlítette, hogy az elmúlt években a területi szervezet kiemelten – és sikeresen – foglalkozott a szakmai oktatással, a pályaorientációval.

Források a célok eléréséért

A területi munkaszervezetben az elmúlt időszakban történt fejlődésének szemléltetéseként megosztott néhány számadatot. Elmondta, hogy Széchényi kártyával kapcsolatos 2007-ben indult konstrukció mára kiteljesedett. – Tizenhat évvel ezelőtt egy év alatt nyolc hitelkihelyezés volt, ez 2022-ben 323. Ez hatalmas teljesítmény, főként ha arra az ötmilliárd forintra gondolunk, amelynek minden fillérje a böszörményi vállalkozások irányába ment. Hajdúböszörményben összességében csaknem tízmilliárdos nagyságrendű hitelkihelyezés történt, mely úgy gondolom, hogy jó helyre ment, és valóban a vállalkozások célkitűzéseit szolgálta – részletezte.

Hozzátette, hogy Hajdúböszörményhez csaknem kétezer vállalkozás tartozik jelenleg, 95 százalékban mikro-, kis- és középvállalkozások.

A találkozón részt vett Miklóssy Ferenc is, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Köszöntőjében hangsúlyozta:a felzárkózáshoz növelni kell a nemzeti vállalkozások versenyképességét, termelékenységét és hatékonyságát. – Az a vállalkozás tud a jövőben jobban érvényesülni, amelyik megismeri a saját piacát, tudomásul veszi, hogy tudásalapú gazdaság van, és hogy a mesterséges intelligencia és a digitális technika teret hódít – mondta. Kiemelte, hogy a vállalkozók igényeit a kormány felé a továbbiakban is közvetítik. Beszélt arról is, hogy az idei költségvetés a Széchenyi hitelekhez 270 milliárd forintot tesz hozzá.

– Versenyképességi növekedést várnak el a vállalkozásoktól. A költségvetésben csaknem ötmilliárd forint összeg áll rendelkezésre, hogy a kormány által meghatározott programokhoz Kamarai programokat tegyünk – ismertette.

Térségi és helyi ügyekről

Az eseményen Dr. Spander Zsolt, a NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója tartott előadást, melyben három fő témát érintett. Gazdasági adatok alapján beszélt a hajdúböszörményi térségről, továbbá jogszabályi változásokról és szolgáltatásokról is szót ejtett a prezentációjában. A hajdúböszörményi gazdálkodók tavalyi adó- és járulékbevételeiről elmondta, hogy nagy részben azonos a vármegyei trendekkel. Elmondta, hogy a járásban 770 olyan vállalkozás van, ami a társasági adó alanya, és ebből négy kiemelt adózó van a hajdúböszörményi térségben. – Ezzel Debrecen és Hajdúszoboszló után a harmadik legnagyobb vállalkozói centrum – szögezte le.

Hozzátette, hogy itt a kis- és középvállalkozások aránya jóval a vármegyei átlag fölött van. Biztató adatként tért ki arra, hogy 2021-ben 23 százalékos nettó árbevétel-növekedés volt a térségben.

Sok más mellett említést tett a vármegyét érintő foglalkozottságról és átlagbérek alakulásáról is. Rámutatott, hogy a prezentációjának ábráján a foglalkoztatotti létszámot szinte teljesen egyenes vonal jellemzi, az átlagbéreket tekintve ugyanakkor kiugrás tapasztalható az elmúlt években. – Ebben a régióban a kis- és középvállalkozások viszik a hátukon a gazdaságot – emelte ki.

A találkozón – immár harmadik alkalommal – átadták Az év üzlete 2022 díjat, melyet most a Komfort-Szerelvény Kft. érdemelt ki.

BBI