Több mint százféle használati és dísztárgyat fonnak az asszonyok az önkormányzat udvarán álló épületben. Arról, hogy hogyan születnek a papírcsodák, Kovács-Juhász Ivett alpolgármesterrel, a fonó vezetőjével beszélgettünk. Elmondta, a 2013 környékén kezdődött a papírfonás Nagyrábén, az akkori polgármester és egy helyi képzőművész ötlete nyomán. Az elképzelés akkor az volt, hogy akik valamilyen betegség miatt a közfoglalkoztatásban fizikai munkát nem tudnak végezni, azok itt dolgozzanak. 4-5 emberrel indult a papírfonás, az első termékek között volt a kerek- és szögletes fedeles doboz, bortartó, pogácsás kosár. Ezek annyira népszerűek lettek, hogy az öt ember már nem tudta kielégíteni a vevői szükségleteket, egyre több embert tettek át a papírfonóba. Ma már harmincan dolgoznak itt.

Kovács-Juhász Ivett 2016 óta vezeti a papírfonót, ahol különböző munkafolyamatok vannak, ezeket szemügyre is vettük. Amint beléptünk az épületbe, a folyosón felhalmozott újságpapírok látványa tárult elénk. Ahogy haladtunk előre, láthattuk a különböző előkészítési fázisban lévő alapanyagokat: elől még egészben voltak felstócolva az újságok, odébb már méretre vágva, beljebb pedig már a felsodort szálak várták, hogy megfonják őket. Kicsit beljebb két asszony éppen „papírvesszőket” festett pirosra, a szárító mellett ott voltak már a különböző színekre festett papírsodronyok.

Festetlen papírsodronyok

Forrás: Czinege Melinda

Rácsodálkoztunk az átgondolt rendszerre, s ekkor jött a java. Az egyik ajtón belépve a kész termékeket fogadtak. A teljesség igénye nélkül manóház, tálca, kisebb-nagyobb dobok, irat-, illetve írószertartók, katicák, békák sorakoztak a polcokon. Itt beszélgettünk arról, hogy állnak össze a papírcsodák.

A szálcsavarók felcsavarják a papírokat, a festők megfestik, a fonók megfonják, ezután átkerül a díszítőkhöz, akik beszalagozzák a termékeket, majd utókezelik őket, hogy tartósak legyenek. Egy-egy termékbe szinte mindenki beleadja a maga részét, közös az alkotás

– ismertette.

Be is mentünk a szálcsavarókhoz és a fonókhoz, mindenkinek serényen járt a keze, ahogy beléptünk az ajtón. Rutinos kezek alatt születtek az újabb dobozok, ajtódíszek. – Minden évben elő szoktunk rukkolni új termékekkel, ezek ötlete mindig a közösségből jönnek: valamit találnak az interneten, behozzák, kipróbálják, lehet, hogy az első nem úgy sikerül, mint a képen, de a második alkalommal már mutatós lesz – beszélt az ötletelés folyamatáról a fonó vezetője, hozzátette: természetesen a megrendelők elképzelései alapján egyedi munkákat is készítenek.

Forrás: Czinege Melinda

A legtöbb termék egész évben elérhető, de vannak szezonális, vagy éppen ünnephez alkalmazkodók is. A díszítéssel és a színekkel a klasszikus alkotásokat olyanná alakítják, amit az adott időszak, vagy éppen a vásárló kíván. A díszítőkhöz is bementünk, ahol megannyi kellék sorakozott arra várva, hogy valamelyik tárgy dísze legyen. Forgott is a kezekben a ragasztópisztoly, apró virágok és mindenféle elemek kerültek fel a csupasz papírfonatokra. Ivett szerint a produktumok különlegessége egyértelműen abban rejlik, hogy kézzel készülnek. Nincs két egyforma, mindig van egy kis eltérés, sőt, attól is függ, hogy ki fonja. Mindenkinek megvan a saját stílusa.

Attól, hogy papírból vannak a termékek, igen időtállók. Otthon van olyan tárolóm, ami már 5-6 éve készült, és semmi bajuk nincsen. Ha porosak, akkor nedves ruhával át lehet őket törölni – mondta.

Határon túlra vitte már Nagyrábé hírét a papírfonás, volt már osztrák viszonteladójuk, de Magyarország szinte minden pontjára szállítottak már, a különböző kiállításokon és vásárokon pedig rendszerint felvonultatják a rábéi termékeket. Mint megtudtuk, a közfoglalkoztatási program fedezi a béreket és az anyagköltségeket, így a papírfonás bevételt is hoz az önkormányzatnak, a profitot pedig visszaforgatják.