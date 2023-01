Új képzési lehetőségekkel, egyedi arculattal, saját logós meglepetésekkel várta az érdeklődőket a Debreceni Egyetem (DE) az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon – számolt be róla az unideb.hu. A DE standján minden kar bemutatkozott, valamint a részben debreceni rendezésű, jövő évi Európai Egyetemi Játékokról is tudhattak meg részleteket a látogatók. Több most induló képzés érhető el az általános felvételi eljárásban a DE szakjai között, ezek mellett a speciális hallgatói szolgáltatásokat, a tudományos és kulturális programkínálatot, a sportolási lehetőségeket és a DE sajátos arculatát is megismerhették az érdeklődők. A kétnapos felsőoktatási mustrán több tízezren vettek részt, s a Debreceni Egyetem standját is több ezren keresték fel. Az egyetem tudósítása idekattintva tekinthető meg.

HBN