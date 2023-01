Hangsúlyozta, ezt nekik is akarniuk kell, hiszen nem mindenki akar vagy képes visszatalálni a társadalomba, fél a kirekesztéstől és a kudarcoktól. Attila kiemelte, hogy vannak sikertörténetek is, például évekkel korábban egy húszas éveiben járó fiatal tört ki a hajléktalanságból, akiről most annyit tudni, hogy a múltjából adódóan ő is a segítő szakmát választotta.