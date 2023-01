A karácsonynak vége, átléptünk az új évbe, de az ünnepi hangulat egy kis része még velünk marad. A Debreceni Advent vásári forgatagába megálmodott Hütte továbbra is finom falatokkal várja a látogatókat, mialatt a jégpályán továbbra is szól a karácsonyi zene és róják a jeges köröket a korizók – tudatta keddi közleményében a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. A jégpálya egyedül, családdal vagy barátokkal egyaránt kellemes kikapcsolódást nyújt azoknak, akik szeretnének kapni egy pici hangulatot a télből – ha már az időjárás nem is kedvez a tél szerelmeseinek.

A korcsolyapálya január 8-áig minden nap 8 és 20 között tart nyitva.

Kiemelték, emellett a Hütte továbbra is finom ízekkel és illatokkal várja a korzózókat. Aki még vágyik egy kis debreceni ünnepi hangulatra, az a héten tegyen egy sétát a belvárosban.