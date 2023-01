Nagy Zsuzsanna harmadéves tanító szakos hallgató, esküdtfelügyelő, a hallgatói önkormányzat felépítését és tevékenységét mutatta be a középiskolásoknak. Hangsúlyozta, hogy a HÖK fő célja az egyetemen működő szellemi és lelki munka erősítése, valamint a hallgatók segítése. – A diákok sokszínű programokon vehetnek részt, amelyeket ők maguk szerveznek meg. Minden megemlékezésre ünnepi műsorral készülnek, és különböző versenyeken képviseltetik magukat nagyon jó eredménnyel. A tavalyi évben több emlékezetes rendezvényünk is volt. A Bagoly táborban megismerkedhettünk az első éves diákokkal, és barátságokat köthettünk egymással, a retró esten pedig kikapcsolódhattunk a közelgő vizsgaidőszak előtt – sorolta.

A tájékoztatókat követően a leendő diákok bejárhatták az egyetem épületét, ezután lehetőségük volt megtekinteni az Andaházy Kollégiumot is.

Panyiczki-Berényi Viktória