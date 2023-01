Fotóriporterünk, Czinege Melinda régen dédelgetett álma volt, hogy fotósként helyezkedjen el. Csaknem hat éve vett először fényképezőgépet a kezébe, és azonnal érezte, ez lesz az ő útja. Keresztanyukája, akire mindig is felnézett, tanította meg a szakma csínját-bínját, eleinte színházi előadásokon örökítette meg a pillanatokat, majd belekóstolt a természetfotózásba. Mint megosztotta velünk, minden műfajnak vannak szépségei, nehézségei, de mindent megtesz azért, hogy a legjobbat hozza ki magából.

Közel másfél éve, hogy a Haon fotóriportere lett, ez idő alatt sokat tanult, rengeteg tapasztalattal gazdagodott, számos helyre eljutott, amiért mindig hálás marad. Mondhatni, a munkája egyszerre a hobbija is, többnyire azokat a pillanatokat szereti elkapni, amiben kreatív lehet. Kiemelte, a sportfotózás is közel áll a szívéhez, ugyanis az egyszerre izgalmas és kihívással teli. A meccsek alatt rengeteg érzelem megmutatkozik, mind a játékosok, mind a nézők felől. Soha nem lehet tudni, mi fog történni, neki pedig mégis le kell pörgetnie az elkövetkezendő perceket a fejében, hogy elcsípje a tökéletes mozdulatot, érzelemkifejezést. Tudja, még van mit tanulnia, ám nem riad meg a kihívásoktól. Sőt, szereti új dolgokban kipróbálni magát. Bízik abban, az idei év is annyi kihívást tartogat számára, mint a 2022-es esztendő, amiből összegyűjtötte nekünk legkedvesebb munkáit. Számára attól szép ez a szakma, hogy soha nincs vége a tanulásnak.