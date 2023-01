Az országban elsőként indít precíziós mezőgazdasági mérnök alapszakot 2023 szeptemberétől a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara (MÉK). Az unideb.hu pénteki közlése szerint az új képzés a kettős diploma megszerzésére is lehetőséget ad a hallgatóknak. A MÉK ezzel együtt már nyolc alap- és nyolc mesterszakot, valamint osztatlan agrármérnöki és két felsőoktatási szakképzési szakot kínál a felvételiző fiataloknak.

Az élelmiszer-, a kertész-, a lótenyésztő, lovassport szervező, a mezőgazdasági-, a természetvédelmi-, a mezőgazdasági vízgazdálkodási- és környezettechnológiai-, valamint a vadgazda mérnöki alapszakok mellett – az országban egyedülállóan – precíziós mezőgazdasági mérnöki képzést is indít az agrárkar.

– A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar képzési kínálatának összeállításakor az ágazati és piaci igények a meghatározóak. A technológiai korszakváltás elérte a mezőgazdaságot, ezért elengedhetetlen, hogy a XXI. századi agrárium kihívásainak megfelelő szakembereket képezzünk. Az új alapszakra jelentkező hallgatók a legkorszerűbb ismeretekkel gazdagodnak a Big Data és a robotika által támogatott mezőgazdasággal kapcsolatban. A képzés sikeréhez minden feltétel adott a MÉK-en – mondta Stündl László.

A kar dékánja kiemelte, az egyik legjobb kísérleti és technikai háttérrel rendelkező mezőgazdasági intézmény hazánkban a DE MÉK. A precíziós mezőgazdaság területén 2000 óta zajlanak kutatások, amelyek egyebek mellett az energetikailag, a tápanyagfelhasználás és növényvédelem szempontjából hatékonyabb agráriumot szolgálják. A tudományos eredmények és a szakmai tapasztalatok folyamatosan beépülnek a kar oktatási anyagaiba.

– Az új alapszakunk a kettős diploma (double degree) megszerzésének lehetőségét is jelenti a fiatal agrárhallgatók számára, mivel a képzést a dél-dakotai egyetemmel közösen indítjuk. A két intézmény között fennálló megállapodás keretében a debreceni hallgatók hosszabb időszakot tölthetnek az USA-ban szakmai tapasztalatszerzés céljából – tette hozzá Stündl László.

A precíziós mezőgazdasági mérnök szak mellett a klasszikus agrármérnöki képzést ötéves, osztatlan rendszerben hirdeti meg idén is a MÉK, a mezőgazdasági mérnök BSc pedig kihelyezett képzések formájában Nagyváradon, Kisvárdán és Nyírbátorban is elérhető. A nyolc alapszak mellett nyolc mesterszak szerepel a debreceni agrárképzési kínálatban, melyek olyan sokrétű tudás és kompetenciák megszerzését biztosítják, amikre szükség van az egyre inkább specializálódó modern mezőgazdaságban. Ezek mellett idén is várják a jelentkezőket a kétéves ménesgazda és mezőgazdasági felsőfokú szakképzésre. Az oktatási struktúrában szerepelnek még szakmérnöki, valamint moduláris képzések is, melyek fokozatosan bővülnek.

A kari vezető kiemelte, a megváltozott felvételi követelmények a MÉK-re jelentkezőket is érintik.

– Az új felvételi követelményrendszerben nem kötelező az emelt szintű érettségi a DE agrárkarára jelentkező fiatalok számára, azonban erősen ajánlott. Hiányában ugyanis valószínűsíthető, hogy nem érik el a felvételhez szükséges ponthatárt – hangsúlyozta Stündl László.

A DE MÉK-re jelentkező fiatalok egy csaknem ezerháromszáz fős aktív, összetartó hallgatói közösség tagjai lehetnek, képzésük alatt megismerkedhetnek többek között a sárgulás és a korsóavatás egyedülálló hagyományával, életre szóló élményével. A karnak otthont adó Böszörményi úti campus pedig számtalan sportolási lehetőséget nyújt az itt tanulóknak, legyen az a tenisz, az atlétika vagy éppen a labdarúgás.

A DE Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar szeptemberben induló képzéseiről további részletek ITT találhatók.