– Varga Zoltán folytatja a tőle már megszokott közéleti ámokfutását, hiszen debreceni országgyűlési képviselőként minden, a beruházással kapcsolatos rémhírterjesztése a debreceniekben történő félelemkeltését és a saját politikai haszonszerzését hivatott szolgálni. A közmeghallgatást követően nem vártunk mást Varga Zoltántól, sem a pártja utólagos megszólalásaitól, minthogy folytatják a debreceniek félretájékoztatását minden valós és elhangzott adat közlése nélkül. Jól látható, hogy a közmeghallgatásból ugyanúgy politikai ügyet csináltak, mint a BMW érkezéséből – közölte a debreceni Fidesz-KDNP frakció közleményében a DK-s képviselő keddi sajtótájékoztatóján elhangzottakkal kapcsolatosan.

– Debrecen város vezetése számára a város és Debrecen lakossága az első, melynek megfelelően a debreceniek hivatalos tájékoztatása érdekében szerveztük meg a közmeghallgatást, ahol a résztvevők számára független szakértők és az illetékes szakhatóság munkatársai mind iparbiztonsági, mind műszaki, mind környezetvédelmi szempontból hiteles adatokkal és információkkal szolgáltak. Az elhangzottak alapján kijelenthető, hogy a CATL innovatív, magas hozzáadott értékű üzeme a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával készíti majd a termékeit, amely rendszer a világon az egyik legmagasabb szintű és legkorszerűbb technológia. Minden szám, minden adat, minden szakértői vélemény ezt támasztja alá – fogalmaztak.

Kiemelték, bíznak a magyar szakhatóságokban, amelyek a németországi és az ausztriai szakhatóságokkal azonos, több esetben szigorúbb előírásokkal és kritériumokkal rendelkeznek. Tudatták, Debrecen város vezetése ezekből a kritériumokból nem enged!

– A gyermekeink, unokáink szempontjából nem tudunk fontosabbat, mint hogy a gazdaságfejlesztés révén biztosítsuk a megfelelő jövőjüket. A debreceni fiatalok számára városunk kiemelkedő életminőséget biztosít. Folyamatosan javítjuk városunk elérhetőségét, úthálózatát, egyedülálló nemzetközi szinten is versenyképes oktatást biztosítunk, és minden képzési program végén a gazdaságfejlesztés eredményeként magas hozzáadott értékű munkahelyeket, biztos megélhetést! Tehát elmondható, hogy Debrecen városvezetése megfontolt, jól megtervezett stratégia mentén vezeti és fejleszti a várost és annak gazdaságát. Mi a családjainkkal itt élünk Debrecenben és itt is képzeljük el gyermekeink, unokáink jövőjét is, ennek megfelelően vissza kell utasítanunk azon vádakat, miszerint a városvezetés azon dolgozik, hogy megmérgezze a városunkat, annak levegőjét, értékes vízkészletét – írták.