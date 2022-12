Friss felvétellel lepte meg a Haon szerkesztőségét a Vega Csillagászati Egyesület Hajdúsági Területi Klubja az óév utolsóelőtti napján, ezzel kívánva boldog új esztendőt olvasóinknak. A különleges képen az Orion-köd látható, amelyet az egyesület tagja, Pinczés Sándor asztrofotós örökített meg.

Az Orion csillagkép egész télen látszik hazánkból is. Az Orion-köd két fényes csillagközi gázfelhő az Orion csillagképben, nagyon közel egymáshoz, részben egybefolyva. Valójában egy objektum, amelynek egy részét sötét felhő takarja el. Sőt, a felhőrészek csupán a legfényesebb részei egy hatalmas kiterjedésű halvány ködtengernek. Látszólagos fényessége 4 magnitúdó, ezért szabad szemmel is látható. Halvány csillagnak tűnik az Orion öve alatt, emiatt a környező csillagokkal együtt Orion kardjának is nevezik. Igazi szépsége azonban távcsövön át vagy még inkább a hosszú expozíciós idejű fényképeken mutatkozik meg. A felhő mélyén új csillagok születnek az összesűrűsödő gázból, látható egy fiatal csillagokból álló halmaz is: a Trapéz. Az Orion-köd centrális sűrűsödése nem idősebb 30 ezer évnél. Félezernél több változócsillag van a ködben és környezetében. A hosszú, felhős időszak után végre volt pár kicsit párás, de mégiscsak csillagfényes óra – fűzték hozzá a fotóhoz.