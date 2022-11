Országosan is egyedülálló Napenergia Térképet mutattak be Debrecenben, a Melange étterem különtermében kedden délelőtt. A szolgáltatás három magáncég, az Envirosense Hungary Kft., a SolarViewpoint Kft. és a Novasales Kft. kezdeményezésének eredménye. Az ingyenesen elérhető navigációs felület egyelőre Debrecen belterületére és Józsa területére készült el, jövő év elején a város többi pontját és egyéb nagyvárosokat is lefednek.

– Egy 2020-as légi felmérésből kiindulva számoltuk ki minden épületre az ott realizálható potenciális napenergia mennyiségét kilowattórában kimutatva, illetve a felület megmutatja a jelenleg ismert piaci árakkal kalkulált éves megtakarítás összegét – fogalmazott dr. Tomor Tamás. Az Envirosense Hungary Kft. kereskedelmi igazgatója kifejtette, a távérzékeléssel és térinformatikával foglalkozó debreceni vállalat egy olyan adatbank létrehozásán dolgozik, mely a téradatokban rejlő információkat nyerik ki. A publikus felületen minden lakos lekérheti a saját ingatlanjára vonatkozó adatokat. A felület egy stilizált hőtérképen vizuálisan megmutatja az adott épületre kiszámolt energiamennyiséget.

Tomor Tamás az alkalmazás számításai alapján rámutatott, Debrecenben 985 millió kilowattóra napenergia termelési potenciál van, amely Paks teljesítményének a többszöröse. Mint mondta, a piaci szabályozott árakkal számolva évente több mint 64 milliárd forintnyi áramszámlát lehetne megtakarítani a tetőkre telepített napelemekkel. Hozzátette, ez az összeg természetesen csak akkor lenne realizálható, ha minden tetőt beépítenének.

Amennyiben a felhasználók konkrétabb tervezést és műszaki előkészítést szeretnének igényelni, továbbléphetnek a SunMe vagy a SolarViewpoint irányába.

Veres Péter, a SolarViewpoint ügyvezetője kifejtette, szolgáltatásuk az építők és kivitelezők számára nyújthat segítséget. A cég térinformatikai eszközökkel feltérképezi a fejlesztendő ingatlan tetőfelületét, részletes felmérést adva a tetők méreteiről, helyzetéről.

– Az online platformunkon keresztül minden felhasználó kényelmesen, az otthonából intézheti a napelemes rendszerek telepítésének teljes ügymenetét. A 3D alapú termeléselemzésünk és a műszaki előkészítésnek köszönhetően megkíméljük ügyfeleinket a többletkiadásoktól – mutatott rá Krasnyánszki Tibor, a SunMe marketing vezetője.

