Horváth József élete kívülállóként olyannak tűnhet, akár egy hollywoodi film: a roma származású kisfiú a szegénységből küzdötte fel magát elismert rákkutatóvá, majd megalapította saját cégét, hogy minél több betegen tudjon segíteni. Az elért eredmények azonban nem egy jól megírt forgatókönyvnek köszönhetők, hanem annak, hogy már gyermekkorától kezdve tudatosan és kőkeményen megküzdött a céljaiért, tanulmányaiban pedig jobban elmélyedve folyamatosan arra törekedett – és törekszik a mai napig –, hogy fejlessze az ismereteit. A cél pedig nemcsak nemes, de úgy tűnik, nem is hiábavaló: számtalan betegnek segített már gyógyulásban, tünetkezelésben a CBD-olajoknak köszönhetően. Azt vallja, ez az, ami hajtja, hivatása egyben életcélja is. A korábban Debrecenben dolgozó szakember ma már az ország nyugati részében él, el is mondja, miért. Horváth József molekuláris genetikával foglalkozó kutatóbiológussal beszélgettünk.

Amikor legutoljára beszélgettünk, az egyetemi laborban dolgoztál, azóta viszont nagyot fordult az életed. Hogy vagy most, mi történt veled az elmúlt időszakban?

Nos, igen: az életem azóta gyökeresen megváltozott. Az egyetemi kutatás számomra már nem tudott sok újat adni, ezért szerettem volna valami egyedi és új dologba belevágni. Így kezdtem el 2017 óta alternatív terápiák fejlesztésén dolgozni és azok integrálásán az onkológiába. Sajnos idehaza erre nem sok lehetőség volt, így 2018-tól kikerültem Ausztriába egy hasonló témában dolgozó céghez. Később viszont úgy döntöttem, hogy saját útra lépek és létrehoztam kint a saját cégem, a MediJoz GmbH-t. Ekkor már több, nagyobb külföldi céggel dolgoztam együtt kollaborációban. Ezen közös fejlesztési munkáknak köszönhetően 2021 elejére létrejöttek a saját márka védjeggyel ellátott alternatív terápiás készítmények: CBD/CBG (Cannabis növényből származó kivonatok), Gyógygomba és Vitamin komplex készítményeim. Természetesen a fejlesztések nem álltak meg, jelenleg is több potenciális termék fejlesztésén dolgozom, melyek mind a daganatos betegek életminőségének javítására és szenvedéseik csökkentésére szolgálnak.

Életed során már számtalan embernek segítettél, mindig hangsúlyozod, és fontos is tudni: nem csodákat ígérsz. Mit kell tudni a CBD-olajokról?

A CBD, azaz Cannabidiol a kendernövényből származó egyik molekula. Számos pozitív élettani hatása van, mert képes szabályozni a szervezetben zajló különböző folyamatokat. Van egy daganatellenes és áttét képződést megakadályozó tulajdonsága is, de ez nem garantált és önmagában nem minősül rákterápiának.

Az elsődleges célom a daganatos betegek életminőségének stabilizálása, mivel képes a daganatos betegek életminőségét rendkívüli módon feljavítani. A CBD képes a különböző terápiák által kiváltott súlyos mellékhatásokat is csökkenteni, vagy akár teljesen megszüntetni. Számos egyéb betegség esetében is nagyon pozitív hatást tud elérni, főként tüneti kezelés céljából, élhetőbb életet ad sok gyógyíthatatlan betegségnél: mint például a gyulladásos és autoimmun eredetű betegségek, az idegrendszeri, a szív és érrendszeri problémák, valamint a kiválasztási és emésztési problémák esetén. De fontos, hogy lehet használni a CBD-t az egészséges embereknek is megelőzés és immunerősítés céljából.

Hogyan áll az alternatív terápiákhoz ma a magyar orvostársadalom? Milyen tapasztalataid vannak?

Idehaza én kezdtem el először nagy volumenben dolgozni a CBD-vel. Kezdetben rengeteg támadást kaptam én is, nem igazán akarták elismerni az alternatív terápiákban rejlő potenciálokat, főleg nem a Cannabis növényből származó kivonatokét. Hazánkban nem is igazán volt ismert, annak ellenére, hogy külföldön már sok-sok éve alkalmazzák a szakemberek és a betegek is. Viszont a sok évnyi munka meghozta gyümölcsét: szerencsére már sok orvos szemében sikerült átformálnom a CBD-vel kapcsolatos tévhiteket. Sőt, orvosként fordulnak hozzám bizalommal az alternatív terápiák miatt.

Többször elismerték már a munkádat, életutadat, legutóbb az Instyle magazin – Képes vagyok küzdeni a céljaimért kategóriában – díjazott. Mit jelentenek neked az ilyen elismerések?

Egyrészről nagyon erős visszacsatolás, hogy bizony megérte ennyit küzdeni és tanulni. Sokszor feladhattam volna, hiszen gyakran voltam kilátástalan helyzetben, de Isten mindig utat mutatott. Másrészről pedig megnyugtató, hiszen a munkám ezek szerint jól végzem.

Horváth József az InStyle díjával

Forrás: Horváth József-archív

Az életed sokak számára példaértékű lehet, küldetésednek is érzed, hogy minél több embert tudj motiválni?

Valóban hívhatjuk küldetésnek is, hiszen igyekszem a fiatalabb generációt motiválni a céljaik elérésében az életutamon keresztül. Természetesen nem azt várom el tőlük, hogy természettudósok legyenek, csupán elvetni a magot bennük, hogy a céljaikért képesek legyenek küzdeni és kitartani mellettük.

Van kedves történeted arról, akinek például segíteni tudtál, és hálás neked?

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen számos ilyen kedves történetem van. Viszont számomra mindig az volt a legjobb érzés, mikor daganatos gyermeknek tudtam segíteni vagy éppen megváltoztatni az életét.

Legutóbb több mint 3 millió forintot gyűjtöttem egy agydaganatos gyermeknek a steril szobájának a kialakítására, hiszen enélkül nem vihették volna haza.

A cigányságról alkotott előítéletek visszaszorításában hogyan érzed, sikerült eredményeket elérned?

Bátran mondhatom, hogy életutammal és munkásságommal adhattam egy jó nagy pofont az előítéletnek. Sikerült megmutatni, hogy bizony cigányként is lehetek megbecsült tagja a társadalomnak. Természetesen nem szeretnék senkit megváltoztatni: nekem már az is elég, ha ott a gondolat a fejében: bizony nem lehet mindenkit egy kalapba tenni.

Forrás: MW-archív

Téged érnek még a cigányságoddal kapcsolatban támadások?

Szerencsére nem, illetve korábban sem igazán. Persze, aki szeretne, úgyis talál csomót még a kákán is.

Karitatív módon segítesz az embereknek, nem félsz a kiégéstől? Gondolom, számos megkeresésed van napi szinten.

Rengeteg embernek segítek napi szinten. Isten okkal szabta ki nekem ezt az utat, szóval muszáj bírni. Addig szeretném csinálni, ameddig csak tudom. Számomra ez nem csak munka: hivatás és életcél.

Mit jelent számodra az Istenbe vetett hit? Gyakorló hívő vagy?

Számomra Isten egy örök életű szalmaszálat jelent. Egy olyan erős kapcsot, amibe mindig kapaszkodhatok – történjen bármi. Igyekszem sokat beszélni Hozzá és az útmutatását kérni. Sajnos a Covid óta mi nem járunk nagy közösségbe, próbálom óvni a családom.

Hatalmas közösséget építettél a Facebookon, szerinted minek köszönhető, hogy ennyien és ilyen nagy szeretettel fordulnak feléd az emberek?

Valóban meggyarapodott a követőim száma az utóbbi időben: jelenleg 150 ezernél tartok. A választ talán Teréz anya szavait idézve tudnám megfogalmazni:

A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani. Sokan vannak a világban, akik egy darabka kenyérre éheznek, de még többen olyanok, akik csak egy kis szeretetre.

Forrás: MW-archív

Ha most megállsz és az életedre tekintesz, hogyan látod? Elégedett vagy? Gondolta ezt volna anno a karcagi kisfiú a cigánytelepen?

Sokkal többet adott meg nekem Isten, mint valaha is reméltem volna. Nem elégedett vagyok, sokkal inkább hálás. Titkon reménykedtem benne, hogy sikerül majd valami „nagy” dolgot elérnem (6 évesen vettem ezt a fejembe), de a legmerészebb álmomban sem hittem volna, hogy sikerülni fog.

A szüleid még Karcagon élnek? Gondolom, nem győznek ámulni.

Édesanyám él már csak Karcagon, édesapám Sarkadon él (elváltak már közel 20 éve). De ettől függetlenül igyekszem gyakran meglátogatni őket. Természetesen nagyon büszkék rám.

Az elmúlt időszakban megszületett a kisfiad is, mi mindenre tanított meg az ő érkezése?

Az igazi korona az életemben Benett fiam megszületése volt 2020-ban, illetve, mikor először kimondta: apa! Időbe telt, mire fel tudtam fogni, hogy van belőlem egy kicsi én. Igazából már csak érte élek és igyekszem mindent megadni számára, jó apa és egyben jó barát lenni.

Vannak még olyan kitűzött céljaid, amiket még nem értél el?

Természetesen vannak: megtanítani és átadni mindent Benett fiamnak. Ezt leszámítva pedig, hogy minél több embernek tudjak segíteni.

Vass Kata