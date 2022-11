Kéri Csaba, a 13 évvel ezelőtt létrejött HaverVagy alapítója felidézte: azzal a céllal fogott a kezdeményezésbe, hogy nyitott emberek számára teremtsen közösségi platformot. Ma már 31 ezren vannak Budapesten, míg Debrecenben alig egy éve jelentkeztek, és már több mint ezer tag csatlakozott. A HaverVagy a következő hétvégékre egyebek mellett Kincskereső programmal készül, tíz vicces feladattal és értékes nyereményekkel várnak mindenkit az adventi forgatag november 26-i nyitónapján.

Hagyomány és aktivitás

A Demki már a tavalyi gyertyagyújtásban is fontos szerepet kapott a közösségi házak programjai által, és annak ellenére, hogy a társaság intézményei az energiaválság miatt nemrég átrendeződtek, idén is bőven lesz miből válogatnia a közönségnek – tudatta Halász D. János ügyvezető. A programjaiknak az Adventi Kuckó ad majd otthont, a gyerekek pedig nem kevesebb mint 14 helyen találkozhatnak a Demki-Mikulással. Hozzáfűzte: a Demki szakemberei a hagyományokhoz híven ezúttal is arra törekednek, hogy a legkisebbek ne passzív részesei, hanem aktív közreműködői legyenek a foglalkozásoknak. Lesz játszóház, fellép a Mosolyra Hangolva zenekar, de nem maradhatnak el a kézműves foglalkozások sem – sorolta az igazgató. A Tímárházban is várják az ünnepre hangolódókat élőszavas mesemondással, kreatív foglalkozásokkal és interaktív játékokkal.

A karácsonyi Ronda Pulcsis Futást hét éve Galambos-Parti Regina és férje, pontosabban az ünnepi dínomdánom utáni mozgásvágy hívta életre, a program azonban már a kezdetekkor a jótékonykodás köré szerveződött. Minden évben mélyszegénységben élő családokat támogatnak különböző karitatív szervezeteken keresztül, így lesz ez Debrecenben is. – Aki adakozni szeretne, a programunk Facebook-eseményénél feltüntetett listából választhat, amit a futás rajtjának helyszínére, a Baltazár Dezső téren adhat át az érkezéskor - tájékoztatott a szervező. A regisztráció december 10-én 10 órakor kezdődik, bemelegítés után 11 órakor az adventi vásárt is érintve húzhatnak nyúlcipőt és ronda pulcsit a jelentkezők. A rendezvény ingyenes, kutyával, babakocsival, sőt, akár az egész családdal nevezhetünk.

SZD