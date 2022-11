Több megyét érintő, tervezett útfejlesztést felfüggesztett a kormány, azonban több ponton tovább épül a hazai úthálózat. A Világgazdaság hozta le azt a térképet, mely megmutatja, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) hol épít új autósztrádát a következő években. Hajdú-Bihar megye szempontjából az M4 folytatása komoly jelentőséggel bír. Azt lehet tudni, hogy az M4-es Kisújszállástól Berettyóújfaluig tartó 61 kilométeres része is megépül, az M4-es teljes hosszúságát 2029-2030-ra érheti el, hiszen van még egy hiányzó szakasz is: a Törökszentmiklós–Kisújszállás szakasz, ez a 36 kilométer az ígéretek szerint 2026-ra készülhet el.

Forrás: Világgazdaság

– Az M4 építése számunkra egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen az egész térséget felzárkóztatja, az M4-ből Kaba, Hajdúszoboszló, Ebes és Debrecen is hasznot fog húzni – mondta megkeresésünkre Bodó Sándor, a hajdúszoboszlói központú 5. számú választókerület országgyűlési képviselője. – Nyilvánosságra került az a térkép, amiből látszik, hogy a Püspökladánytól Kisújszállásig tartó szakasz két részre bontható, a ladányi rész a karcagi nyomvonal-módosítás miatt egy picit késleltetve van, de cserébe a Püspökladány és a Berettyóújfalu–Nagykereki közti szakasz is benne van abban a csomagban, aminek 2026-ra kell elkészülnie. Az építkezés várhatóan januárban kezdődik Kisújszállástól – részletezte a képviselő. Mint mondta, az útépítés szempontjából van egy jó és egy kevésbé rossz hírük, az utóbbi nem más, mint hogy egyelőre felfüggesztette a kormány a 4-es számú főút Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakaszának 2x2 sávra történő bővítésének kivitelezését. – A nemzetközi helyzet miatt kialakult korlátozások késleltetik ezt. Nem arról van szó, hogy feladjuk, hanem teljesen értelemszerűen számba kellett venni az erőforrásainkat, és most egyértelmű, hogy a családok, a magyar vállalkozások támogatása elsőbbséget élvez. A tervező és előkészítő munka egyébként megkezdődött és folyik is, a felfüggesztés a kivitelezésre vonatkozik. De nem adjuk fel a kétsávosítást – mondta.

A tervezési szerződés 2021. december 21-én lépett hatályba, a kiviteli terv várhatóan 2023 harmadik negyedévében fog rendelkezésre állni. A területszerzési és a kivitelezési feltételes közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó feladatot viszont felfüggesztették.

Az M4 építése kapcsán Vitányi Istvánt, a berettyóújfalui központi 4. számú választókerület országgyűlési képviselőjét is megkerestük. Mint mondta, ha megépülnek az autópálya hiányzó szakaszai, Berettyóújfaluból Budapestre az út 50 kilométerrel rövidebb lesz, több mint fél órát lehet spórolni majd az autósoknak. Kifejtette, ez a fejlesztés a bihari és a sárréti térségnek mindenképp előnyös és örvendetes, s reményét fejezte ki aziránt, hogy a határ túloldalán is jól haladnak majd az építkezéssel.

KD