„Nyár végén kint jártam a Vekeri-tónál, illetve a Fancsikai víztározóknál. Szomorúan láttam, hogy teljesen kiszáradtak, illetve a tavak medre több helyen tele van szeméttel. Tudomásom szerint idén tervezik feltölteni a tavakat, azonban ahhoz, hogy ezt a munkát el tudják végezni, támogatnám azt a kezdeményezést, hogy a tavak medrét mélyítsék meg, akár 1 méterrel is, mivel az évek alatt a szél által odafújt leülepedett homok, föld feltöltötte a tó aljzat szintjét. Ezzel a munkálattal együtt megoldódna a felgyülemlett szemét kikotrása, kiszedése is. Ezen felül a környező védett erdőknek is jót tenne, ha mélyebb lenne a tavak szintje, mivel így a talajvízszint is mélyülne és ezzel a növények mélyebb rétegekből is kapnának friss vizet, ami az egész környezetre üdítő hatással lenne” – írta egy olvasónk.