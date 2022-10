Október a Down-szindróma hónapja. Egy téma, amiről keveset tudunk, keveset hallunk, pedig köztünk van. A Református Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) korai fejlesztő gyógypedagógusa segített több információt adni a betegségről: miként fejlesztik a kicsiket születésüktől 3 éves korig. Továbbá egy édesanya Down-szindrómás gyermekével az ölében mesélt, miként élik meg az olykor nem könnyű mindennapokat.

– A szülők keresnek meg bennünket, de az is előfordul, hogy a védőnő vagy a gyermekorvos ajánlja az intézményt. Megesik az is, hogy a szülő otthon veszi észre, valamelyik fejlődési területen elmaradás látszik a babáján. Ilyenkor, mint minden gyermeken, részletes gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálatot szoktunk csinálni teljes körű anamnézissel. A fejlesztésekkel az a cél, hogy minél inkább önállóbbá tudjuk tenni a gyerekeket, s minél több ismeretet átadjunk nekik, hogy a társadalomba ők is be tudjanak illeszkedni, képesek legyenek az önálló életre – magyarázta Kovácsné Szokira Judit, a Református EGYMI Korai Fejlesztő gyógypedagógusa és korai fejlesztési koordinátora.

Lassabb ütemben haladnak

Ezek a gyermekek lazább ízülettel, izomzattal születnek, ez végigkíséri az életüket is, ami azzal jár, hogy a mozgás- valamint beszédfejlődésük nehezebben, lassabban indul. – A Down-szindrómás gyerekeknél minél korábban kezdjük meg a terápiát, annál hatékonyabb és érzékenyebb a fejlesztés, valamint jobban be tudják fogadni az ismereteket. Kisebb korban ugyanis rugalmasabb az idegrendszerük. Legelőször a mozgásfejlesztést kezdjük el, majd nem sokkal utána be kell kapcsolódnia a gyógypedagógiának. Viszont önmagukhoz képest a vizuális és a térbeli tájékozódásuk jobb, mint az átlagnak. A kommunikációban pedig a jelnyelvvel szokták megértetni magukat először, aztán szépen fokozatosan haladnak a beszéd felé – mondta el Kovácsné Szokira Judit, aki Kun Mira Bíborka fejlődését is végigkövette az elmúlt két és fél évben.

Kovácsné Szokira Judit

Forrás: Kiss Annamarie

Hozzátette, a korai intervenció nemcsak a gyermek fejlesztését foglalja magában, hanem a családban élőket is segíti.

A gyermekfejlesztésen túl ha a szülőnél a szakemberek szükségét látják pszichológiai segítségnek, vagy a testvéreknek kell terápia, az intézmény ezen a területeken is helytáll – tájékoztatott a gyógypedagógus.

A „21-es baba”

Kun Mira Bíborka januárban tölti a harmadik életévét, önkormányzati fenntartású bölcsődébe jár, méghozzá integrált csoportba, ahol kortársaihoz hasonlóan próbál beilleszkedni a közösségbe.

Ám a kislány különleges figyelmet érdemel: Down-szindrómával született.

– A szülés után odajöttek hozzám az orvosok, hogy a külső fizikai jelek alapján genetikai vizsgálatra kell vinni a babát. Kiderült, hogy ő triszómiás gyermek, tehát minden sejtjében a 21-es kromoszómából három van – ölelte magához szorosan Mirát az édesanyja, Kun-Nemes Andrea. Majd tovább mesélt a kislány terápiák utáni, jelenlegi állapotáról.

– Már három hónaposan megkezdtük a korai fejlesztést. Jelenleg kapaszkodva feláll, kapaszkodva közlekedik, pár másodpercre megáll egy helyben, valamint ha elég közel áll hozzánk, két-három lépést tesz felénk. A beszédfejlődése is jól halad, már húsz szó szerepel a szókincstárában. De bármit mondunk neki, megérti – mondta szerény büszkeséggel Andrea.

Kun-Nemes Andrea és kislánya, Mira

Forrás: Kiss Annamarie

Majd a testvérével való összhangról mesélt, valamint arról, hogy a legnehezebb egy szülő életében, amikor a várva várt gyermekéről kiderül, nem egészséges. – Mira mindent megeszik, jó étvágyú, viszont a Down-szindrómás gyermekekre jellemző, hogy amíg látja az ételt maga előtt, addig eszik. Mindennel szeret játszani, de kedvence a babakonyha, ott reggeltől estig főz. A testvérével jól kijönnek egymással, közösen is játszanak, egymás ölében nézik a tévét, szívmelengető látni, milyen jó a viszonyuk. Mira mindenkinek integet, széles mosollyal válaszol a dicsérő szavakra és dobálja a puszikat, mint minden normális gyermek. Pedig amikor kiderült a betegsége, az első gondolatom az volt, hogy elzárom a külvilágtól, hogy senki se tudja bántani – idézte fel Andrea, elengedve könnyeit.

– Tudom, milyen kirekesztő a társadalom, elzárkóznak az emberek a beteg gyerekektől. Előtörnek a félelmek, az aggódó kérdések, hogyan tovább, miként lesz a bölcsi, mi lesz vele felnőtt korában? Lelkileg pokoli volt az az időszak – emlékezett vissza az édesanya.

Hangsúlyozta, ha egy szülő eljut oda, hogy elfogadja a gyermekét, megkönnyebbül. Minden gyermek külön egyéniség.

– Ha egy kiegyensúlyozott szülő áll a gyermeke mellett, az meglátszik rajta is. Mirán észrevehető, hogy nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott kislány, nyilván azért, mert egy elfogadó közegben él, és teljes családtagként tekintik, szeretik. Úgy nő fel a családban, mint a testvére, aki egészséges – egészítette ki az édesanyát a gyógypedagógus.

ND