Október elsejétől, hétfőtől a Kenézy Gyula Campuson is szülhetnek a kismamák, ezzel újraindul a szülészeti fekvőbeteg-ellátás – olvasható a Debreceni Egyetem portálján.

A várandósokat felújított, családbarát környezetben fogadják; a Kenézy szülészeti ellátási területéhez – a problémamentes várandósságok esetén - Hajdú-Bihar megye Debrecenen kívüli lakosai tartoznak. A 36. betöltött terhességi hét felett és problémamentes várandósság esetén azonban arra is van lehetőség, hogy a területi ellátási körzeten kívüli kismamák is a Kenézy Gyula Campust válasszák ellátó intézményként.

A járóbeteg-ellátás már szeptember 19-én újraindult a Kenézy Campuson – írja az Unideb.hu –, ahol várandós ambulancián fogadják a kismamákat. Az ambulanciára elsősorban azokat várják vizsgálatra, akik várandósságukat problémamentesen viselték és Debrecenen kívüli Hajdú- Bihar megyei lakosok, vagy később a Kenézy Gyula Campus szülőszobáján szeretnék világra hozni gyermeküket.